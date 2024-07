Już w najbliższą sobotę czeka nas wielki półfinał piątej edycji "The Voice of Poland". Widzów czekają ogromne zmiany, ponieważ producenci przygotowali mnóstwo niespodzianek w postaci nowych, rewolucyjnych zasad. Przypomnijmy: Za tydzień półfinał The Voice of Poland. Nastąpi rewolucyjna zmiana zasad

Jedną z faworytek programu jest Sarsa Markiewicz z drużyny Tomsona i Barona, która tydzień temu zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności. Niestety, jak się dowiedzieliśmy, Marta miała wczoraj w nocy wypadek samochodowy i dziś nie pojawiła się na warsztatach z muzykami. Solistka trafiła do szpitala w Gdańsku. Jej udział w przedostatnim odcinku stoi więc pod wielkim znakiem zapytania.

Do wypadku doszło dziś w nocy. Sarsa jest pod opieką lekarzy. Jej stan jest poważny - mówi nasze źródło

Wkrótce lekarz Sarsy ma wydać oficjalne oświadczenie, czy wokalistka da radę pojawić się w półfinale show. Na razie nie ma jednak dokładniejszych informacji na temat jej stanu zdrowia.

Trzymamy kciuki za wokalistkę.

