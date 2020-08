Sara z "Rolnik szuka żony" zachwyca swoim wyglądem w sukience polskiej marki, którą pokochały gwiazdy 

Sara z "Rolnik szuka żony" zachwyciła swoim wyglądem w obłędnej mini polskiej marki. Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia na których pozuje w seksownej kreacji, którą nosiła m.in. Natalia Siwiec i Marietta z "Hotelu Paradise". Musicie zobaczyć, jak prezentuje się w niej Sara!

Sara z "Rolnik szuka żony" w seksownej mini

Sara była jedną z uczestniczek czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Sara w programie walczyła o względu Karola i wydawało się, że to właśnie ona jest faworytką rolnika- chyba wszyscy fani programu TVP pamiętają romantyczną randkę Sary i Karola nad jeziorem. Niestety, tuż przed ostatecznym wyborem między rolnikiem a jego kandydatką doszło do nieprzyjemnej sytuacji, przez którą Karol postanowił, że nie chce tworzyć związku z Sarą- po rodzinnej imprezie Sara niefortunnie upadła i trafiła do szpitala, kobieta miała żal do rolnika, że spał, kiedy ona jechała po pomoc lekarską.

Od tamtej chwili minęło już sporo czasu i dziś Sara nie zamierza przejmować się tym, że nie udało się jej stworzyć związku z rolnikiem. Teraz wszyscy fani programu mogą śledzić dalsze losy kandydatki Karola za pośrednictwem Instagrama. Sara często publikuje swoje zdjęcia na których zachwyca swoim wyglądem. Ostatnio pokazała fotki, na których pozuje w seksownej mini. Sara po raz kolejny wybrała kreację polskiej marki, którą pokochały gwiazdy. W asymetrycznej sukience od Lou wygląda obłędnie! Kreację Sary możecie kupić już za 399 złotych.

Zobaczcie sami, jak w seksownej mini prezentuje się Sara z "Rolnik szuka żony"!

Sara z "Rolnik szuka żony" podkreśliła świetną figurę w kreacji polskiej marki.

Instagram

Look Sary uzupełniały żółta lakierowane szpilki.