Zbliża się Dzień Dziecka, a to dobry moment, aby wraz z najbliższymi spędzić niezapomniane chwile w towarzystwie Księżniczek Disneya! Utalentowana obsada już w maju i czerwcu przeniesie was do bajkowego świata wypełnionego najwspanialszą muzyką - w polskiej wersji językowej. Kluczowe utwory z wielu filmów Disneya zabrzmią w 3 polskich miastach – Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Trasa „Disney Księżniczki Koncert”, która zawita jeszcze do 3 polskich miast!

Emblematyczne postacie z filmów od lat wzruszają i przypominają o najważniejszych wartościach. Bohaterki uczą pokonywania trudności, walki o szacunek i życia na własnych zasadach. Bijącym sercem najsłynniejszych produkcji Disneya są niezapomniane piosenki, towarzyszące ich wielbicielom podczas całej życiowej drogi. Teraz można usłyszeć je na własne uszy - właśnie nadarza się unikatowa szansa!

Trasa „Disney Księżniczki Koncert” zawita do 3 polskich miast. Utalentowana obsada z Sarą James na czele przypomni wam o bohaterstwie Pocahontas i Mulan, o rozterkach Ariel z „Małej syrenki” i relacji Elsy i Anny z „Krainy lodu”. Ponadto posłuchacie też utworów z „Vaiany: Skarbu oceanu”, „Zaplątanych”, „Aladyna” czy „Króla Lwa”.

Oto pełna obsada, która na scenie zaprezentuje pełne uroku kompozycje Disney’a:

Warszawa (27.05): Justyna Bojczuk, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin „Sosna” Sosiński.

(28.05): Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin „Sosna” Sosiński Wrocław: Sara James, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin „Sosna” Sosiński. Gdańsk/Sopot: Justyna Bojczuk, Paulina Grochowska, Zofia Nowakowska, Sylwia Przetak, Maciej Pawlak, Marcin „Sosna” Sosiński.

Zdobądźcie swój bilet do magicznego świata bajek Disneya! Bilety od 119 PLN są dostępne na stronie www.disney księżniczki koncert.pl. W sprzedaży czekają na was również specjalne pakiety rodzinne w atrakcyjnych cenach. Ilość miejsc jest ograniczona. Nie zwlekajcie i już teraz cieszcie się przepustką do radosnej krainy wypełnionej dziecięcą wyobraźnią!

Mat. promocyjne

Sarą James jest polską piosenkarką i kompozytorką popową. Wygrała program „The Voice Kids 4” oraz reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Paryżu. Młoda piosenkarka została również ambasadorką programu „Spotify EQUAL”.

Justyna Bojczuk to wokalistka, aktorka teatralna i dubbingowa. Absolwentka wydziału musicalowego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od ponad 16 lat związana z dubbingiem, ma na swoim koncie ponad 150 ról w bajkach, serialach oraz grach; od 2022 również kierownik muzyczny.

Paulina Grochowska to aktorka musicalowa, dubbingowa oraz trener wokalny w teatrach muzycznych w Polsce. Laureatka I miejsca Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Półfinalistka prestiżowego „International Songwriting Competition 2020”.

Sylwia Przetak swoje umiejętności wokalne rozwijała przy Studiu Artystycznym Metro, następnie w Teatrze N.O.R.A. i potem PSM im. F. Chopina w Warszawie na wydziale – Wokalistyka Estradowa. Chórzystka programu muzycznego: „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Wokalistka Studia Accantus, które osiąga milionowe odsłony na kanale Youtube.

Zosia Nowakowska na deskach teatralnych zadebiutowała w 2004 roku rolą Julii w musicalu Romeo i Julia Janusza Józefowicza oraz Janusza Stokłosy. Użycza również swojego głosu w dubbingu, m.in. polskie wersje filmów Disneya.

Maciej Pawlak jest absolwentem Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Związany m.in. z Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Mazowieckim Teatrem Muzycznym, Teatrem Rampa, Teatrem Syrena czy Krakowskim Teatrem Variété.

W rolę Magicznego Dyrektora Muzycznego wcieli się Marcin „Sosna” Sosiński, który w 2022 r. otrzymał nagrodę dla Najlepszego Pierwszoplanowego Aktora Musicalowego w Polsce w ogólnopolskim plebiscycie Musicalowe Nagrody Widzów. Aktor filmowy, teatralny i dubbingowy oraz kompozytor muzyki teatralnej i filmowej.

Mat. promocyjne

Poniżej przedstawiamy dokładne daty poszczególnych występów, które przeniosą nas w ponadczasowy świat bajkowej magii.

MIASTA i DATY:

Warszawa, COS Torwar, 27-28.05.2023

Wrocław, Hala Stulecia, 11.06.2023

Gdańsk/Sopot, Ergo Arena, 18.06.2023

Zabierz swoją pociechę do magicznego świata bajek!