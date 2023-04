Fryderyki 2023: Sara James w ognistych warkoczykach debiutuje na gali. ZDJĘCIA

Sara James walczy o finał "America's Got Talent". Podczas castingów zachwyciła surowego jurora Simona Cowella, którzy wcisnął dla niej "złoty przycisk", tym samym zapewniając jej awans do półfinałów "America's Got Talent". Występ Sary James odbył się w nocy z 23/24 sierpnia o godzinie 03:00 czasu polskiego. Młoda wokalistka znów zachwyciła publiczność i jurorów, otrzymując owacje na stojąco! Kim jest Sara James, która zachwyciła amerykańską publiczność? Kim są rodzice Sary James? Poznajcie bliżej utalentowaną nastolatkę z Polski. Sara James w "America's Got Talent" Cała Polska śledzi dalsze losy Sary James w "America's Got Talent". Sara James zdobyła "złoty przycisk", który zagwarantował jej awans do półfinałów amerykańskiego "Mam Talent". 14-latka zaśpiewała piosenkę Billy Eilish "Lovely", zachwycając nawet autorkę światowego hitu. Do momentu półfinałów jej występ odtworzono aż 16 milionów razy. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Sara James będzie w finale "America's Got Talent". Nastolatka z Polski nie osiada jednak na laurach. Sara James o półfinale "America's Got Talent" mówi skromnie: "Ogrom pracy, ale jestem szczęśliwa". Zobacz także: "America's Got Talent": Sara James w półfinale. Gdzie oglądać? Wszystkie szczegóły Sara James - rodzice, rodzeństwo Sara Egwu James medialną karierę rozpoczęła w młodym wieku. Podczas przesłuchań i półfinału "America's Got Talent" towarzyszyła jej mama Arleta Dancewicz. Ogromne wsparcie ma również ze strony ojca, Johna Egwu Jamesa. Relacja rodziców Sary James, Johna Egwu Jamesa i Arlety Dancewicz nie przetrwała próby czasu. Chociaż nie są już razem, wciąż pozostają w przyjaznych relacjach i...