Sara Boruc parkuje na zakazie autem za milion złotych! Nowe zdjęcia paparazzi

Najmłodsze dziecko Sary Boruc i Artura Boruca to prawdziwy słodziak. Nowe zdjęcie małego Noaha podbiło serca internautów. Nie sposób się nie uśmiechnąć, patrząc na radosny wyraz twarzy chłopca. Synek pary w maju skończy już dwa latka. Zobaczcie, jak się zmienił w ciągu ostatnich miesięcy: Nasz grubcio - napisała pieszczotliwie Sara Boruc To zdjęcie to kwintesencja słodyczy! Musicie to zobaczyć! Do kogo robi się bardziej podobny? Zobacz także: Lewandowscy dali drugiej córce na imię Laura. A inni polscy sportowcy? Poznaj oryginalne imiona ich dzieci Urocze zdjęcie syna Artura i Sary Boruc Wymarzony synek Sary i Artura Boruców pojawił się na świecie dokładnie 5 maja 2019 roku. Chłopiec otrzymał piękne i oryginalne imię Noah. Wzruszającym nagraniem z synkiem, jako pierwszy pochwalił się dumny tata: Jest już z nami Noah❤️. Nie potrafię wyrazić słowami jaki jestem dumny z Ciebie Słońce. Dziekuję...Noah is here - napisał wówczas Czas leci, a mały Noah rośnie jak na drożdżach. Niedługo skończy już dwa latka. Jego rodzice z radością pokazują kolejne zdjęcia maleństwa na Instagramie. Jakiś czas temu furorę zrobiło zdjęcie malucha w stylizacji Balanciaga wartej ponad 2000 zł. Na profilu Artura Boruca właśnie pojawiło się nowe zdjęcie Noaha. Tylko zobaczcie, jak się zmienił! Ktoś miał dzisiaj dwa treningi?😂 #preseason #legiawarszawa - napisał piłkarz, prezentując pucołowate policzki najmłodszej pociechy Pieszczotliwy komentarz zostawiła również Sara Boruc: Grubcio nasz ❤️ Zdjęcie chłopca rozczuliło internautów. Niektórzy z nich zauważyli coraz większe podobieństwo do Artura Boruca: - "Kiedy ludzie mówią ze jesteś cute a ty i tak wiesz ze wymiatasz"🤣🤣 Śliczny...