Sandra Kubicka otwarcie opowiadała o problemach z zajściem w ciążę, ze względu na problemy zdrowotne. Walka o dziecko była bardzo długa i kosztowała modelkę mnóstwo stresów i łez, o czym opowiedział w rozmowie z magazynem "Glamour":

Mnie zaczęła siadać psychika. Analizowałem te nieudane próby bez końca. Wypłakałam naprawdę morze łez. mówi Kubicka

Jak wspierał ją wówczas Baron?

Sandra Kubicka: "Już teraz mówię o sobie, że jestem mamą"

W grudniu 2023 roku Sandra Kubicka i Baron (jeszcze wtedy nie byli małżeństwem) przekazali fanom radosną informację, że wkrótce zostaną rodzicami, a na świecie pojawi się ich synek. Modelka nie ukrywała, że długo walczyła o to, by zajść w ciążę, co było jej największym prywatnym marzeniem. Po wielu latach prób i starań jej stan zdrowia zaczął się pogarszać:

Nagle przyszedł moment, że mój stan zdrowia zaczął się pogarszać, cytologia wykazała stan przednowtworowy. Wiedziałam, że mój organizm jest jak tykająca bomba, że nie mogę dłużej zwlekać z decyzją o dziecku, i półtora roku temu zaczęliśmy się starać na poważnie mówi Kubicka w rozmowie z Glamour

Jak Kubicka znosiła nieudane próby?

Ciężko. Kobieta się zaczyna wtedy bardzo obwiniać. To smutne i niesprawiedliwe, bo przecież wina bardzo często zależy po stronie mężczyzny. Chciałabym przypomnieć wszystkim kobietom, że zawsze w takich sytuacjach warto, by obie strony zrobiły badania i były pod kontrolą lekarza. mówi modelka

Z czasem Sandra Kubicka zaczęła czuć się gorzej, również psychicznie - nieudane próby zajścia w ciążę dobijały ją i wywoływały poczucie winy. Nie pomogły również presja społeczna i utarte stereotypy:

Zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak. Nie zrozumie tego żadna dziewczyna, która przez to nie przechodziła. Czułam, że nie jestem w pełni kobietą, bo nie mogę dać dziecka. Wychowujemy się w Polsce, w kulcie macierzyństwa, w poczucie, że bycie mamą to nasza najważniejsza życiowa rola. U mnie w rodzinie wszyscy mają dwójkę, trójkę dzieci, więc czułam się wybrakowana. tłumaczy Kubicka w Glamour

Wsparciem okazał się oczywiście Baron, który od paru tygodni jest mężem Sandry.

Alek bardzo mnie wspierał, był ze mną na większości wizyt u lekarza, pocieszał, dosłownie trzymał za rękę. Na szczęście ten czas już za mną. Dzisiaj czuję się bardziej kobieco, mam poczucie spełnienia. Już teraz o sobie mówię, że jestem mamą, i wiem, że oszaleję na punkcie tego dziecka mówi Sandra

