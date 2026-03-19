Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron są już po rozwodzie i w końcu mogą cieszyć się upragnioną wolnością. Oboje zaczynają teraz układać sobie życie na nowo, jednak nadal łączy ich opieka nad synem Leonardem. Ostatnio modelka podzieliła się z fanami pewną refleksją. Nawiązała do Barona?

Wymowny wpis Sandry Kubickiej na temat związków

Sandra Kubicka ma za sobą trudny i wymagający okres. Rozstanie oraz rozwód z pewnością nie były dla niej łatwym doświadczeniem i wiązały się z dużymi emocjami. Mimo to celebrytka nie traci kontaktu ze swoimi fanami — regularnie dzieli się z nimi codziennością, opowiada o zmianach w swoim życiu i pokazuje chwile spędzane z ukochanym synkiem.

Tym razem jednak zwróciła uwagę obserwatorów czymś zupełnie innym. Na jej Instagramie pojawiła się relacja z wymownym cytatem.

To, kim staje się kobieta w twojej obecności, jest najszczerszą wskazówką na temat tego, jakim mężczyzną naprawdę jesteś czytamy.

Czy to złośliwość w stronę byłego męża?

Kubicka i Baron są już po rozwodzie

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo po serii burzliwych wydarzeń i kilku rozprawach sądowych. Ich związek, który jeszcze niedawno wydawał się szczęśliwy - para pobrała się w kwietniu 2024 roku i wkrótce potem powitała na świecie syna - nie przetrwał próby czasu. Problemy zaczęły pojawiać się stosunkowo szybko, a pierwsze informacje o kryzysie i rozstaniu obiegły media już w 2025 roku.

Choć początkowo celebryci próbowali ratować relację i nawet wycofali pierwszy pozew rozwodowy, ostatecznie zdecydowali się definitywnie zakończyć związek. Kolejne miesiące przyniosły następne rozprawy, a w marcu 2026 roku ich rozwód został sfinalizowany, zamykając ten głośny rozdział w ich życiu. Mimo rozstania nadal łączy ich wspólna troska o syna, który pozostaje dla nich najważniejszy.

