Sandra Kubicka przeszła już przez drugą rozprawę rozwodową, która definitywnie zakończyła jej małżeństwo z Aleksandrem Baronem. Chwilowa ulga nie trwała jednak długo - zarówno ona, jak i jej syn Leoś, teraz zmagają się z problemami zdrowotnymi. Przykre wieści przekazała fanom za pośrednictwem Instagrama.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron wzięli rozwód

Po kilku miesiącach medialnych doniesień i dwóch rozprawach sądowych Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw‑Baron oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Druga rozprawa, która odbyła się 16 marca 2026 r., była formalnym domknięciem ich związku, a po jej zakończeniu modelka oznajmiła, że "jest już wolna" i - jak sama podkreśliła - to koniec wszystkich "cyrków". Mimo burzliwego procesu oboje wyszli z sali w zgodzie, co widać było także w czułym geście po rozprawie.

Historia ich związku była szeroko relacjonowana w mediach - para poznała się w 2021 roku i już trzy lata później stanęła na ślubnym kobiercu. Obecnie wspólnie wychowują syna Leonarda. Rozstanie nie oznacza jednak całkowitego zerwania relacji - po rozwodzie zachowują wzajemny szacunek i starają się wspólnie dbać o dobro dziecka, co podkreślają w swoich publicznych wypowiedziach.

Sandra Kubicka nie ma dobrych wieści dla fanów

Sandra Kubicka nie miała okazji długo cieszyć się nowo odzyskaną wolnością po rozwodzie. Po powrocie do domu zastała tam chorego syna, co od razu postawiło ją w roli troskliwej opiekunki. Niestety i ona sama również zachorowała - o swoim stanie zdrowia poinformowała obserwatorów na Instagramie, dodając relację, na której trzyma przy twarzy maseczkę do inhalacji.

Mamy wszyscy domowy szpital w tym tygodniu, a najlepsze szpitalne łóżko to mama - wiadomix. Nigdzie indziej nie chce spać napisała.

Zobacz więcej:

Sandra Kubicka poinformowała o chorobie