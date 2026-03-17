16 marca Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron spotkali się w jednym z warszawskich sądów na drugiej rozprawie rozwodowej. Posiedzenie przeciągnęło się do blisko dwóch godzin. W budynku od rana byli też prawnicy i ochrona, a na sali pojawili się świadkowie, którzy składali zeznania w sprawie. Po zakończeniu posiedzenia para opuściła sąd, a zainteresowanie obecnych przeniosło się na korytarze. Dzień po tym media obiegła nowa informacja w sprawie rozwodu celebrytów.

Sandra Kubicka i Baron już po rozwodzie. Jest potwierdzenie sądu

Dzień po rozprawie, 17 marca 2026, Pudelek zweryfikował sprawę bezpośrednio w sądzie, otrzymując potwierdzenie, że sprawa została zakończona i ogłoszono wyrok.

Sprawa w dniu wczorajszym została zakończona tj. ogłoszono wyrok poinformował sąd redakcję Pudelka.

Nie pozostawia to już wątpliwości, że rozwód Sandry Kubickiej i Barona został sfinalizowany właśnie po tej drugiej rozprawie, bez kolejnego terminu i bez dalszego oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Kubicka i Baron zabrali głos po rozprawie rozwodowej

Jak poinformowała obecna na miejscu redakcja Pudelka, tuż po wyjściu z sali Kubicka dała sygnał, że ten rozdział jest zamknięty. Do dziennikarzy miała pokierować słowa:

Już po wszystkim. Jestem wolna.

Niedługo później odniosła się do całej sytuacji także w formie krótkiej relacji na Instagramie nagranej już z samochodu, w drodze do domu. Ten moment odbił się szerokim echem, ponieważ Sandra nie gryzła się w język, wprost komentując:

Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków.

Wieczorem 16 marca, w dzień odbycia się drugiej rozprawy rozwodowej, głos zabrał również Baron, publikując wpis i relację w mediach społecznościowych.

Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia napisała na swoim Instagramie Baron.

Emocje wokół rozprawy rozwodowej Kubickiej i Barona były tym większe, że obecni na miejscu fotoreporterzy uwiecznili moment, w którym tuż po wyjściu z sali muzyk i modelka przytulają się do siebie z uśmiechami na twarzy.

Zobacz także:

Druga rozprawa Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona

