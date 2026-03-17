Kubicka i Baron przytulili się po wyjściu z rozprawy rozwodowej. Teraz nadeszły wieści w ich sprawie
Druga rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona odbyła się 16 marca 2026 roku. Tuż po wyjściu z sali sądowej para przytuliła się, co zostało uwiecznione przez fotoreporterów. Teraz gruchnęły nowe wieści na temat rozwodu modelki i muzyka. Wszystko stało sięj jasne, jest tak jak każdy podejrzewał.
16 marca Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron spotkali się w jednym z warszawskich sądów na drugiej rozprawie rozwodowej. Posiedzenie przeciągnęło się do blisko dwóch godzin. W budynku od rana byli też prawnicy i ochrona, a na sali pojawili się świadkowie, którzy składali zeznania w sprawie. Po zakończeniu posiedzenia para opuściła sąd, a zainteresowanie obecnych przeniosło się na korytarze. Dzień po tym media obiegła nowa informacja w sprawie rozwodu celebrytów.
Sandra Kubicka i Baron już po rozwodzie. Jest potwierdzenie sądu
Dzień po rozprawie, 17 marca 2026, Pudelek zweryfikował sprawę bezpośrednio w sądzie, otrzymując potwierdzenie, że sprawa została zakończona i ogłoszono wyrok.
Sprawa w dniu wczorajszym została zakończona tj. ogłoszono wyrok
Nie pozostawia to już wątpliwości, że rozwód Sandry Kubickiej i Barona został sfinalizowany właśnie po tej drugiej rozprawie, bez kolejnego terminu i bez dalszego oczekiwania na rozstrzygnięcie.
Kubicka i Baron zabrali głos po rozprawie rozwodowej
Jak poinformowała obecna na miejscu redakcja Pudelka, tuż po wyjściu z sali Kubicka dała sygnał, że ten rozdział jest zamknięty. Do dziennikarzy miała pokierować słowa:
Już po wszystkim. Jestem wolna.
Niedługo później odniosła się do całej sytuacji także w formie krótkiej relacji na Instagramie nagranej już z samochodu, w drodze do domu. Ten moment odbił się szerokim echem, ponieważ Sandra nie gryzła się w język, wprost komentując:
Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków.
Wieczorem 16 marca, w dzień odbycia się drugiej rozprawy rozwodowej, głos zabrał również Baron, publikując wpis i relację w mediach społecznościowych.
Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia
Emocje wokół rozprawy rozwodowej Kubickiej i Barona były tym większe, że obecni na miejscu fotoreporterzy uwiecznili moment, w którym tuż po wyjściu z sali muzyk i modelka przytulają się do siebie z uśmiechami na twarzy.
Zobacz także: