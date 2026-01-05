Sandra Kubicka to modelka, którą swoją karierę rozwijała przede wszystkim w Miami. Teraz od lat obecna jest też w polskim show-bieznesie, budząc niemałe emocje. W życiu prywatnym na co dzień opiekuje się swoim synkiem Leosiem, którego tatą jest Aleksander Milwiw‑Baron - znany jako Baron z zespołu Afromental. Mimo zaangażowania w macierzyństwo, Sandra nie próżnuje też zawodowo i biznesowo. Latem 2025 roku otworzyła w Warszawie szeroko komentowany w internecie lokal z matchą. Teraz z kolei będzie ją można zobaczyć w telewizji!

Sandra Kubicka wystąpi w znanym programie TVN

W ostatnim czasie wokół Sandry Kubickiej jest naprawdę głośno. Wszystko przez rozstanie modelki z Aleksandrem Baronem. Tuż przed końcem 2025 roku media poinformowały, że Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Modelka chętnie pokazuje, jak teraz wygląda jej życie. Teraz niespodziewanie podzieliła się ze swoimi fanami na Instagramie najpierw zdjęciem z wielką walizką, a później już kadrami z lotniska, zdradzając, że wylatuje do Amsterdamu. Po czterech godzinach modelka ogłosiła radosne wieści i pokazała zaproszenie do specjalnej edycji popularnego programu "The Floor" emitowanego przez stację TVN.

no dooobra, dostałam zielone światło! Będę w The Floor TVN! wyznała Sandra

W dalszej części relacji przyznała, że produkcja zakazała jej zdradzania konkretów, choć fani dowiedzieli się, że będzie tam wraz z innymi gwiazdami, a liczba uczestników zostanie zmniejszona względem standardowych odcinków.

Sandra podzieliła się też swoim sposobem na zaangażowanie się w tego typu programy. Zdradziła, dlaczego została zaproszona nie tylko do "The Floor", lecz także wcześniej do "The Traitors. Zdrajcy".

Jestem fanką 'The Floor' i dlatego zostałam tutaj zaproszona, bo TVN widział, że oglądam i mnie zaprosili. To jest bardzo miłe wyznała fanom Sandra

Ja często tutaj na swoim Instagramie wrzucam, co robię albo co oglądam. I niektórym się może wydawać, że takie bzdury wrzucam, ale widzicie? Inni podglądają. (...). I tak miałam z 'The Traitors' na przykład. Też uwielbiam ten program i później zaprosili mnie do areny. Wrzucam, że oglądam 'The Floor' i zaprosili mnie do 'The Floor', tak że to moje gadanie przynosi rezultaty. (...). Widać, że słowa mają moc dodała Kubicka

Kto jeszcze wystąpi w specjalnym odcinku "The Floor"?

Biletem do specjalnej gwiazdorskiej edycji "The Floor" pochwaliła się również Maria Jeleniewska (znana TikTokerka, zwyciężczyni 16. edycji Tańca z Gwiazdami). Dodatkowo Sandra Kubicka w swojej instagramowej relacji zdradziła wizerunek kolejnego uczestnika programu, z którym o poranku przygotowywała się na telewizyjny plan. Jest nim Dominik Więcek - influencer i twórca internetowy, który zasłynął w Internecie swoim humorem oraz ironicznymi komentarzami. Oprócz tego jest także uznanym w świecie artystycznym tancerzem i choreografem współpracującym m.in. z Polskim Teatrem Tańca z Poznaniu.

Będziecie oglądać specjalną edycją "The Floor" z gwiazdami?

