Niedawno w mediach pojawiło się mnóstwo pytań o to, czy Sandra Kubicka i Alek Baron rozstali się. Ostatnio mogliśmy przeczytać o kryzysie w ich związku. Wreszcie celebrytka postanowiła odnieść się do plotek i odpowiedziała fanom. Teraz para świętuje swoją pierwszą rocznicę i zdecydowała się wybrać na urlop z tej okazji.

Minął rok, odkąd Sandra Kubicka i Alek Baron stworzyli jeden z najgorętszych związków w show-biznesie. Początkowo para starała się ukrywać swoje uczucie przed mediami, zwłaszcza że muzyk był go głośnym rozstaniu z Blanką Lipińską. Obecnie jednak gwiazdy dokumentują niemal każdą wspólną chwilę, a Kuba Wojewódzki żartuje (lub nie), że nie może dłużej słuchać o ich miłości. Mają już także wspólne zobowiązania biznesowe po tym, jak założyli wspólną firmę.

Od czasu do czasu jednak nad związkiem Sandry Kubickiej i Alka Barona pojawiają się czarne chmury. Modelka wciąż jest porównywana do byłej partnerki ukochanego i nie ukrywa, że ma dość pytań o Blankę Lipińską. Wracaniem do przeszłości zmęczona jest także autorka "365 dni". W dodatku ostatnio w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące rozstania pary. Jak się okazuje, doniesienia o kryzysie były jedynie plotkami, a zakochani właśnie świętują pierwszą rocznicę związku.

Zobacz także: Sandra Kubicka o swoich problemach ze zdrowiem. "Był stan krytyczny". Co się dzieje z modelką?

Instagram @sandrakubicka

Sandra Kubicka opublikowała w mediach społecznościowych zbiór wspólnych kadrów z Alkiem Baronem. Napisała też, jak postrzega związek i podziękowała muzykowi za rok, który spędzili razem.

Happy Anniversary to us BB! Thank you for loving me so unconditionally. Związek to nie dwie połówki, które się uzupełniają. Związek to dwie całości, które się odnajdują i uczą żyć ze sobą. Dziękuję ci za ten piękny rok - to many more baby. Twój Miś Kubiś - napisała Sandra Kubicka.