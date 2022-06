Sandra Kubicka o swoich problemach ze zdrowiem. "Był stan krytyczny". Co się dzieje z modelką?

Caroline Juchniewicz to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek "Love Island". Piękna blondynka ma grono obserwatorów, którzy chętnie śledzą jej losy po zakończeniu programu. Ostatnio fani zauważyli, że Caroline sporo schudła i postanowili podpytać ją o jej metamorfozę. Zwyciężczyni 3. edycji "Love Island" zdradziła, jakie produkty wyeliminowała ze swojej diety, aby dojść do takich rezultatów. Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Caroline pochwaliła się nową sylwetką. Jak udało jej się schudnąć? Caroline wygrała 3. edycję "Love Island" u boku Mateusza Zacharczuka. Jak jednak wiadomo, niedawno Caroline i Mateusz definitywnie zakończyli swój związek i póki co nic nie wiadomo o ich ewentualnych nowych związkach. Waleria ostatnio w rozmowie z reporterką Party.pl przyznała, że Caroline jeszcze czuje coś do Mateusza , jednak patrząc na nowe relacje pięknej zwyciężczyni 3. edycji "Love Island", widać, że dziś jest naprawdę szczęśliwa. Co więcej, przeszła niesamowitą metamorfozę, która nie umknęła uwadze fanów. - Ile schudłaś? Ile ważyłaś, a ile ważysz teraz? - zapytał jeden fanów. Caroline postanowiła odpowiedzieć na pytania w temacie jej metamorfozy. Jak się okazało, zwyciężczyni "Love Island 3" udało się zrzucić ok. 11 kilogramów! - 68-70 kg. Teraz 59 kg - odparła Caroline. Caroline postanowiła podzielić się też ze swoimi fanami, że zmaga się z insulinoopornością oraz PCOS (zespołem policystycznych jajników). Te dwa schorzenia potrafią skutecznie utrudnić proces odchudzania - na szczęście zwyciężczyni 3. edycji "Love Island" udało się tak dobrać dietę i treningi, że pojawiły się u niej wspaniałe efekty odchudzania. - Jeżeli też macie (insulinooporność i...