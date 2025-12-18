Sandra Kubicka to urodzona w Łodzi celebrytka, influencerka, prezenterka i osobowość telewizyjna, która swoją karierę zaczęła w Miami. To właśnie tam postawiła swoje pierwsze kroki w modelingu, czego efektem były współprace z międzynarodowymi markami i tytułami . Obecnie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych oraz prowadzi swoje marki skupione między innymi wokół matchy, supelementów oraz produktów tekstylnych. Po tym, jak w sieci pojawiły się doniesienia o rozstaniu modelki z mężem i wyprowadzce Sandry Kubickiej od Barona, ta pokazała w sieci masę kadrów z nowego domu. Tak szykuje się do świąt.

Nowy rok, nowe mieszkanie i nowe wyzwania Sandry Kubickiej

Sandra Kubicka podzieliła się z internautami kolejną relacją z jej nowego mieszkania. Choć sama przyznaje, że nie ma w nim jeszcze wiele i cały czas stara się urządzać nowe gniazdko, to w jej nowej przestrzeni pojawiły się już pierwsze ozdoby świąteczne. Asystentka gwiazdy zadbała o świecące się tematyczne dekoracje w kilku miejscach nowego lokum.

To są takie drobne rzeczy, a mnie cieszą. Mnie wiele do szczęścia nie trzeba - włączyć lampki i baterie wymienić z radością wyznała modelka

W tak przygotowanym mieszkaniu Sandra po raz pierwszy w życiu będzie robić pierniczki - w gronie bliskich współpracowników i przyjaciół.

To, że pierwszy raz mam żywą choinkę, to już wiecie. Widzicie, pięknie zamykam ten rok. Ciężki dla mnie rok zamykam takimi pierwszymi razami i takimi wspomnieniami - wyznała na InstaStories.

Jak wygląda nowe mieszkanie Sandry Kubickiej?

Na krótkiej relacji zauważyć możemy kilka kadrów eksponujących wnętrze nowej nieruchomości Sandry Kubickiej. Obecnie przeważa tam klasyka i minimalizm. Ciemnobrązowy parkiet dopełniają białe ściany oraz komponujące się z całością szafy w zabudowie. W salonie nie brakuje też dużej, kremowej sofy narożnej, do której dopasowano dywan z miękkiego materiału. A kuchnia? Minimalistyczna, jasna, z gładkimi frontami szafek i blatami.

Tak Sandra Kubicka radzi sobie z emocjami

Modelka wyznała, że z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, choć wciąż z pomocą poleconego doktora walczy z depresją.

Depresja ma różne twarze, ja dalej walczę o powrót do 100% siebie ale czuję od jakiegoś czasu znów szczęście i spokój (...) Życie jest na lepszych torach. - przyznała gwiazda.

Sandra wyznała też, że w utrzymaniu codziennego dobrego samopoczucia pomagają jej regularne treningi sztuk walki, do których powróciła. To właśnie wysiłkiem fizycznym rekompensuje sobie nadmiar emocji i trudności dnia codziennego.

Podobają wam się pierwsze świąteczne ozdoby Sandry?

Sandra Kubicka w nowej kuchni, fot. Instagram/sandrakubicka

Sandra Kubicka piecze świąteczne pierniczki w nowym mieszkaniu, Fot. Instagram/sandrakubicka

Sandra Kubicka szykuje się do świąt w nowym mieszkaniu, Fot. Instagram/sandrakubicka

Tak wygląda salon w nowym mieszkaniu Sandry Kubickiej, Fot. Instagram/sandrakubicka

Sandra Kubicka o depresji, fot. Instagram/sandrakubicka

Lampion świąteczny u Kubickiej, fot. Instagram/sandrakubicka