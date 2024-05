Fani Sandry Kubickiej niecierpliwie czekają, aż ta w końcu oficjalnie ogłosi, że została mamą. Póki co nabrała wody w usta, choć od kilku dni dzieli się z odbiorcami różnymi kadrami i sentencjami. Tym razem opublikowała kilka słów na temat rodzicielstwa! Dopiero teraz zrozumiała jedną rzecz.

Przejmujące słowa na profilu Sandry Kubickiej

Od kilku dni internauci z zapartym tchem przyglądają się mediom społecznościowym Sandry Kubickiej, wyczekując radosnej nowiny. Modelka już wcześniej zapowiadała, że cisza na jej profilu będzie oznaczać, że już została mamą. Gdy więc takowa zapadła, fani byli przekonani, że jest już po wszystkim.

Niespodziewanie jednak, zamiast wspaniałych wieści, 29-latka wróciła do sieci i zaczęła publikować poruszające sentencje czy filmik z kampanią reklamową. Ostatnio nawet Sandra i Alek podzielili się wielkim szczęściem, ale ku niezadowoleniu odbiorców, nie chodziło wcale o powiększenie rodziny. Mimo to internauci nie mają wątpliwości, że synek pary jest już na świecie, a zdają się sugerować to udostępniane przez Kubicką grafiki.

Sandra Kubicka, Alek Baron Instagram@alekbaron

Tym razem opublikowała sentencję poświęconą rodzicielstwu, a dokładniej wpływu dziecka na życie rodzica. Możemy przeczytać:

Kiedyś myślałam, że nasi rodzice są zbyt surowi, ale patrząc dzisiaj na te dzieci, myślę, że uratowali nam życie

Te słowa wydają się nie pozostawiać wątpliwości, że Sandra Kubicka została już dumną mamą, a nowa rola ją uskrzydla. Warto wspomnieć, że 29-latka od zawsze otwarcie powtarzała, że macierzyństwo jest jej ogromnym marzeniem, jednak problemy zdrowotne długo jej to utrudniały. Gdy sądziła, że znalazła się na drodze bez wyjścia, w końcu się udało.

Poruszające słowa na profilu Sandry Kubickiej Instagram@sandrakubicka

Od samego początku chętnie relacjonowała przebieg ciąży, jednak stanowczo podtrzymywała, że nie będzie upubliczniać wizerunku synka. Przy okazji wywiadu dla Glamour wyznała nawet:

Nie zabiorę synkowi dzieciństwa, nie pokażę publicznie jego twarzy. Chcę, żeby mógł być dzieckiem jak najdłużej

Czekacie, aż Sandra i Baron podzielą się swoim szczęściem?

