Sandra Kubicka dała się poznać polskiej publiczności jako modelka, prowadząca programów, osobowość telewizyjna oraz influencerka. Ostatni rok nie był dla niej łatwy, bowiem dwukrotnie rozstała się z ojcem swojego synka Leosia - Aleksandrem Milwiw-Baronem. Całkiem niedawno celebrytka podzieliła się ze swoimi fanami informacją o wyprowadzce ze starego domu, w którym mieszkali wcześniej w troje. Sandra przeniosła się do przytulnego mieszkania w Warszawie. Teraz niespodziewanie zdecydowała się odwiedzić stare lokum, gdzie zmierzyła się z niemałym zaskoczeniem

Sandra Kubicka niespodziewanie wróciła do starego domu. Co tam zobaczyła?

Sandra Kubicka dodała kolejne kafelki do swojej instagramowej relacji, dzieląc się z obserwatorami obecnymi rozterkami. Poruszyła temat zmiany w swoim wyglądzie, którą internauci coraz częściej zauważają, a także wypowiedziała się w sprawie jej potencjalnego nowego partnera.

Dziękuję wam za wiadomości, że widzicie glow, że jestem szczęśliwa, że widać to, faktycznie tak jest. (...) I denerwuje mnie to, że media budują taką narrację wokół mnie, jakbym już się pocieszyła innym facetem. (...) Uwierzcie mi, że jestem daleko od tego etapu, na pewno nie będę Leosiowi mieszać w głowie i 'nowych tatusiów mu znajdywać'. Ale się tak zastanawiam, o co chodzi, że się tak do mnie przyczepili, nie mając absolutnie, wiecie, żadnych dowodów. Wymyślane są historie, żebym była ta zła, albo ta, co już tak szybko się pocieszyła. (...) A w drugą stronę nie ma takich artykułów. Hit, co? Dziwny zbieg okoliczności. przekazała obserwatorom Kubicka

Kończąc serię swoich wypowiedzi, wyznała, że odwiedziła swój stary dom w celu zabrania z niego kilku rzeczy. Tajemniczo zrelacjonowała, że zmierzyła się tam ze zdziwieniem.

Tak że no, przed chwilą byłam w moim domu po kilka rzeczy. No i niespodzianka na mnie tam czekała. If you know what I mean... zrelacjonowała Sandra

Modelka bardzo szybko usunęła relację z powyższymi wypowiedziami, co wzbudziło tylko większe emocje wśród internautów. Co rzeczywiście mogła sugerować Sandra?

Sandra Kubicka wraca do telewizji! Gdzie ją zobaczymy?

Jedną z głośniejszych informacji, jaką Sandra podzieliła się w ostatnich dniach ze swoimi fanami, była ta o powrocie modelki do telewizji. Została zaproszona przez stację TVN do Amsterdamu, gdzie wzięła udział w specjalnym edycji programu "The Floor". Tym razem wśród uczestników znalazły się same gwiazdy, w tym Izabela Krzan i Maria Jeleniewska.

