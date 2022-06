Sandra Kubicka i Alek Baron rozstali się? Fani dopytują: "Znów singielka?" Jest odpowiedź

Sandra Kubicka wygląda dziś na szczęśliwą. Po jej głośnym rozstaniu z narzeczonym i przeprowadzce do Polski, znów odnalazła miłość. Teraz układa sobie życie u boku jednego z największych przystojniaków polskiego show-biznesu, jurora popularnego show "The Voice of Poland", Alka Barona . Alek jest cudownym mężczyzną! (...) Serce nie sługa, z Alkiem się znamy z show-biznesu. Nie mogę zdradzać za dużo szczegółów, bo potem wracam do domu i mam gadkę - wyznała Sandra w rozmowie z Party.pl. Potwierdzenie tego, że są razem Baron i Sandra zamieścili też na swoich profilach w mediach społecznościowych - pokazali też wspólne zdjęcie i wideo. Tak wygląda szczęście, przyjaźń, radość, pasja, spokój, miłość ✨ Dziękuję, że Jesteś @sandrakubicka ❤️ - napisał Baron. A Sandra rozpływała się nad nowym chłopakiem: Tak jestem z @alekbaron i tak - jestem zakochana. Alek jest najcudowniejszym mężczyzną jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. Burza pod zdjęciem Sandry Kubickiej Na profilu Sandry Kubickiej pokazało się w ostatnich dniach zdjęcie zrobione przez jurora "The Voice of Poland" . Jego autorstwo podkreśliła sama dumna modelka. To naprawdę wyjątkowa i bardzo zmysłowa fotka. Problem w tym, że pokazała się w dość szczególnym momencie. 1 listopada, kiedy Polska (i nie tylko) wspomina tych, którzy odeszli. Obserwatorzy konta Sandry Kubickiej na Instagramie zauważyli to natychmiast! nawet takiego dnia nie może uszanować. Miej wyczucia trochę kobieto😮. Czas zadumy 😢 1 listopada jest dniem szczególnym w naszej historii droga pani ! Pozdrawiam Inni zwracają...