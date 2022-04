Sandra Kubicka wbija szpilę Blance Lipińskiej: "Też kiedyś nie potrafiłam się pogodzić z rozstaniem"

Blanka Lipińska już przygotowuje się do swojego kolejnego filmu. Jak możemy się domyślić najnowszy scenariusz znów będzie bardzo odważny i erotyczny, a jego autorka chce opisać sytuacje, które naprawdę przydarzyły się w jej życiu. Nic więc dziwnego, że Blanka Lipińska opisze swój były związek z Alkiem Baronem... Co na to Sandra Kubicka? W rozmowie z fanami wbiła Blance prawdziwą szpilę!

Sandra Kubicka ostro do Blanki Lipińskiej: "Bardzo współczuje jej tego cierpienia..."

Blanka Lipińska planuje znów zszokować widzów erotyczną historią opartą na jej przeżyciach. W wywiadach dotyczących scenariusza autorka "365 dni" zdradziła, że postać, która będzie odzwierciedleniem Alka Barona musiała zostać nieco podkoloryzowana... Zdaniem fanów to kolejny raz, gdy Blanka mimochodem krytykuje swojego byłego partnera.

Jeszcze chwilę temu w mediach krążyły plotki, że Sandra Kubicka i Baron się rozstali. Modelka szybko jednak zaprzeczyła tym doniesieniom, publikując wspólne zdjęcie z ukochanym. Fani odetchnęli z ulgą i obdarzyli parę serią komplementów. Niektórzy skorzystali z okazji i postanowili zapytać Sandrę Kubicką wprost o to, czy ma żal do Blanki Lipińskiej za to, że robi film inspirowany Baronem:

- @sandrakubicka jak się z tym czujesz, że Blanka robi film inspirowany @alekbaron ? Dość go wyśmiewa w wywiadach ! Można zrozumieć, że w łóżku nudy ! - A jak ma się czuć?? Żenada! Żenada, ze taka Blanka jest tak osoba mściwą i brak poszanowania dla… siebie... zła karma! Okropność! - Też odniosłam takie wrażenie, po wywiadach - zaczęli rozpisywać się fani.

W końcu do głosu doszła sama Sandra Kubicka, która przyznała, że... jest jej żal byłej swojego aktualnego partnera:

- Bardzo współczuje jej tego cierpienia, też kiedyś nie potrafiłam się pogodzić z rozstaniem. Alek to świetny mężczyzna, nie dziwie jej się - napisała pod komentarzami fanów.

Sandra Kubicka pierwszy raz pozwoliła sobie na taką złośliwość wobec Blanki Lipińskiej. Do tej pory raczej unikała komentowania autorki "365 dni", a pytana o nią w wywiadach zawsze mówiła, że się nie znają i z tego powodu ma do niej ambiwalentny stosunek. Nie pierwszy raz za to Sandra Kubicka zachwyca się Baronem i przyznaje, że muzyk jest cudownym mężczyzną.

Blanka Lipińska dwoma poprzednimi filmami bazującymi na powieści "365 dni" pokazała, że nie boi się ostrych scen i odważnych rozwiązań. Jeśli więc bohaterem jej najnowszej ekranizacji ma być postać podobna do Alka Barona, muzyk może zostać postawiony w bardzo niewygodnej sytuacji. Lipińska zapewnia jednak, że nie zdradzi fanom, które ze scen były ekranizacją prawdziwego życia:

- To będzie trochę jak z "365 dni" – powiedziałam, że to jest historia, która wydarzyła się naprawdę, ale ja nigdy nie powiem, gdzie jest to 80 proc., a gdzie jest 20 proc. Więc nigdy się nie dowiecie, gdzie jest fikcja, a gdzie prawda. Natomiast myślę, że widzowie będą bardzo zadowoleni z tego filmu - mówiła w rozmowie z "Jastrząbpost.pl".

Myślicie, że Blanka Lipińska faktycznie chce opisać swoją historię, bo nie może się pogodzić z rozstaniem z Alkiem? A może to tylko celowa prowokacja?