Sandra Kubicka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonuje fanom nową codzienność po rozwodzie z Alkiem Baronem. Tym razem postanowiła pochwalić się nową fryzurą. Pokazała swoje naturalne włosy, które do dziś ukrywała przed światem. Miała ku temu ważny powód.

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron rozstali się

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron należeli do jednych z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Ich relacja rozpoczęła się w 2021 roku, szybko nabrała tempa i w 2024 roku zakończyła się ślubem, a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn. Mimo wspólnej historii i prób ratowania związku, w ich małżeństwie pojawiły się poważne trudności.

Ostatecznie Sandra Kubicka poinformowała publicznie o rozstaniu, ujawniając, że już w grudniu 2024 roku złożyła pozew o rozwód. Decyzja ta była poprzedzona okresem napięć i prób porozumienia, jednak - jak wynikało z jej oświadczenia - nie udało się osiągnąć trwałego rozwiązania konfliktów. Sprawa szybko stała się szeroko komentowana w mediach, a sama para przez pewien czas próbowała jeszcze odnaleźć wspólny grunt. Ostatecznie na początku marca Kubicka i Baron oficjalnie przestali być małżeństwem.

Sandra Kubicka pokazała nową fryzurę

Sandra Kubicka po zakończeniu małżeństwa skupiła się na sobie i budowaniu nowego etapu życia, który chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Ostatnio podzieliła się z fanami naturalnym wyglądem swoich włosów, prezentując je w bardziej swobodnej odsłonie.

Próbuje polubić się z moimi naturalnymi włosami ale nie jest to łatwy proces. Ich pielęgnacja, mycie i suszenie wygląda zupełnie inaczej napisała na Instagramie.

Przy okazji podzieliła się także wspomnieniami z dzieciństwa, zdradzając, że jej włosy przez długi czas były dla niej źródłem kompleksów. To osobiste wyznanie Sandra Kubicka szybko przyciągnęło uwagę obserwatorów.

Moje kręcone włosy były dla mnie zawsze mega kompleksem do tego stopnia że gdy byłam dzieckiem nie chciałam chodzić na basen żeby tylko ich nie zmoczyć. Stresowałam się że inne dzieci będą się ze mnie śmiały. Nie wiem skąd dzieci generują takie wyobrażenia ale właśnie przez to że tak mało osób miało w mojej szkole kręcone włosy, ja się ich wstydziłam ujawniła.

Wszystko wskazuje na to, że teraz co raz częściej będziemy mogli oglądać Sandrę w naturalnej wersji.

Teraz w dorosłym życiu nie mówię że mi się w 100% podobają ale zdecydowanie spróbuję dać im szansę! zadeklarowała.

