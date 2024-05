Gabriela Nowak-Skyrpan, Mateusz Zawistowski, Zuzanna Jurczak, Joanna Klepko, Katarzyna Szczot - choć być może te nazwiska nic Wam nie mówią, albo mówią niewiele, to zapewniamy, znacie je doskonale. Bo mowa m.in. o Sanah, Cleo czy Żabsonie. Polskie gwiazdy robią karierę pod pseudonimami i niektórzy być może nie wiedzą, jak naprawdę się nazywają. Ale jeśli czujesz się na siłach, żeby to sprawdzić, to przygotowaliśmy dla Was quiz! Już 10 poprawnych odpowiedzi to naprawdę dobry wynik - niektóre pytania są dość podchwytliwe.

Gotowi? Czas start!

Prawdziwe imiona gwiazd - quiz!