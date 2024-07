Przemysław Saleta i Hanna Lis z córka Anną Kozińską wystąpią w nowym show TVN - "Azja Express"? Jak się dowiedziało Party.pl, Saleta, Lis i jej starsza córka 16-letnia Anna dostali taką propozycję. Czy jednak przyjmą wyzwanie - tego nie wiadomo. Hanna Lis, jak już pisaliśmy, może mieć inne, bardziej poważne plany jak otworzenie w Polsce luksusowego portalu buro247. Ale jeśli nie będzie jej to kolidowało z planami, być może pomysł może wypalić. "Fakt" już donosił, że zobaczymy ją w programie, ale podróżowanie w parze z córką to może być ciekawe doświadczenie dla nich obu. Nie mówiąc już o tym, że Hanna zaczęła też rozmowy w sprawie programu w TVN Style.

Przemysław Saleta również się zastanawia, ale jego występ jest bardzo możliwy, bo były bokser bardzo lubi egzotyczne klimaty i częściowo przeniósł się do Tajlandii, gdzie ma firmę. Podobnie nad udziałem w show zastanawia się Małgorzata Rozenek. Na razie wiadomo, że w programie wezmą udział Agnieszka Włodarczyk, Marysia Konarowska, Renata Kaczoruk, a poprowadzi go Agnieszka Szulim.

Orient Express/Azja Express - nowe show TVN

O co chodzi w "Azja Express" (robocza nazwa "Orient Express" - TVN jeszcze nie zadecydował o oficjalnej)? Będzie to program, w którym kilkunastu uczestników-gwiazd wyruszy w egzotyczne miejsce. Tam w parach, mając tylko jednego dolara, będą musieli dotrzeć z jednego punktu do drugiego. Zadanie będzie tym trudniejsze, że nie będą mogli korzystać z przewodnika! Ci, którym się to uda, przejdą do kolejnego etapu.

Hanna Lis bardzo lubi podróżować, ale czy zdecydowałaby się na ekstremalne warunki? Być może, skoro u boku miałaby ukochaną córkę!

Przemysław Saleta lubi wyzwania, był na przykład z Tańcu z gwiazdami, czy zobaczymy go w Azja Express?