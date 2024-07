Maria Sadowska już wkrótce urodzi swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama stara się więc prawidłowo odżywiać i wprowadzić do swojego domu ekologiczny styl życia. Wszystko wskazuje na to, że Sadowska idąc śladami najsłynniejszej eko-mamy, Reni Jusis, będzie kolejną celebrytką, która będzie chciała wychować swoją pociechę w zgodzie z naturą.



- Ja oczywiście się bardzo staram, bo jestem tą młodą mamą przejętą strasznie. Ale na co zwróciłam przede wszystkim uwagę, to na to, żeby nie jeść żadnych chemikaliów. Więc absolutny detoks i po raz pierwszy bardzo dokładne sprawdzanie wszystkiego co jest na etykietach. I owszem wcześniej też o to dbałam, ale nigdy aż tak obsesyjnie… Ekologiczny pomysł na ciążę tutaj przeważył- przyszła mama zdradziła w "Pytaniu na śniadanie".



Piosenkarka zdradziła również, że przez ciążę całkowicie zrezygnowała z przetwarzanych potraw, gazowanych napoi i soków z kartonów. Czy nowa ekomama zrezygnuje również z jednorazowych pieluszek, które ostatnio zachwalała inna mama - Ania Dąbrowska.



kb