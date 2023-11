Tylu przełomowych wydarzeń nie było w tej rodzinie od lat. Niedawno Dominika Tajner-Wiśniewska dowiedziała się, że musi ułożyć sobie życie od nowa, bo jej mąż Michał po siedmiu latach małżeństwa postanowił się z nią rozwieść. Teraz równie ważną wiadomość usłyszał jej tata, Apoloniusz Tajner (65). Według doniesień „Super Expressu” jego 29-letnia partnerka Izabela Podolec jest w ciąży.

Jeśli te informacje się potwierdzą, to prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, który ma już dwoje dorosłych dzieci i nastoletnie wnuki, też czeka rewolucja.

Przypadkowe spotkanie z miłością

Jego życie po raz pierwszy wywróciło się do góry nogami osiem lat temu. Apoloniusz był już wówczas dobrze znany jako prezes PZN i współtwórca sukcesu Adama Małysza. Zimą regularnie jeździł do Warszawy, by komentować w telewizji osiągnięcia polskich skoczków. Podczas jednej z takich podróży z Krakowa do stolicy poznał w pociągu Izę Podolec. Miała wtedy 21 lat i nie interesowała się skokami. Dlatego gdy Tajner wszedł do jej przedziału, wiedziała, że kojarzy jego twarz z telewizji, ale nie wiedziała, kim jest. Po latach przyznała, że pomyliła go z aktorem znanym z serialu „Na Wspólnej”. To przypadkowe spotkanie zaważyło na ich życiu, bo okazało się, że mimo różnicy wieku tak dobrze im się rozmawia, że postanowili się umówić.

Choć w tamtym roku w „Dzień dobry TVN” Podolec powiedziała, że „to nie była jakaś strzała Amora”, to już po kilku spotkaniach zaczęli być parą. Izabeli nie przeszkadzało ani to, że Apoloniusz jest od niej o 36 lat starszy, ani to, że ma rodzinę.

Dla jego bliskich – żony Aleksandry, córki Dominiki, syna Tomisława i wnuków Sary oraz Maksymiliana – wieść o tym, że Apoloniusz zakochał się w dziewczynie sporo młodszej od córki, była wstrząsem. Jako pierwsza nowy związek ojca zaakceptowała Dominika.

– Dla niej szczęście taty jest bardzo ważne. A wcześniej to ona mogła liczyć na jego akceptację, gdy wiązała się z kontrowersyjnym muzykiem Michałem Wiśniewskim – mówi znajoma Dominiki.

Znacznie gorzej znieśli to jej matka Aleksandra, z którą Apoloniusz był związany od 1974 roku, oraz młodszy brat Tomisław. Tym bardziej że Tajner od początku zachowywał się jak zakochany nastolatek. Dla Izy schudł, zmienił dres na garnitur, zgolił charakterystyczne wąsy, wyraźnie odmłodniał. Gdy przestał ukrywać swój związek, zaczął zabierać Podolec na zawody.

„Po raz pierwszy przyjechał z nią na konkurs w Innsbrucku w 2014 roku. Tam przedstawił ją skoczkom, co było dość krępujące, bo wśród zawodników byli dobrzy koledzy jego syna Tomisława – opowiada „Fleszowi” jeden ze świadków tej sytuacji.

Rok później para zadebiutowała już oficjalnie na salonach podczas Gali Mistrzów Sportu. Wtedy wiele osób twierdziło, że z powodu różnicy wieku ten związek nie ma przyszłości. Ale okazało się, że Apoloniusz jest świetnym partnerem dla młodziutkiej Izabeli.

„To nie jest tak, że wszystko jest idealne. (…) Wiadomo, w każdym związku są kłótnie, ale one nie są spowodowane różnicą wieku. (…) Ja poznałam Apoloniusza, jak miałam 21 lat. Jesteśmy siedem lat razem. Więc on w jakiś sposób mnie ukształtował”, wyznała Podolec rok temu w „DD TVN”.

Teraz, gdy media doniosły, że para spodziewa się dziecka, wszyscy zastanawiają się, czy 65-letni Tajner będzie dobrym ojcem.

– Starszy mężczyzna przeżywa swoje ojcostwo w niebywale cierpliwy sposób, całkowicie może się poświęcić dziecku – mówi znany seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz.

Oby w przypadku Apoloniusza te słowa okazały się prorocze.

