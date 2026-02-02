Rzekoma kochanka Beckhama uderza w jego rodzinę. Tak mają zachowywać się za zamkniętymi drzwiami
Rebecca Loos po latach przerwała milczenie! W mocnym dokumencie Channel 5 opowiedziała o kulisach życia Beckhamów, zarzucając im budowanie fałszywego wizerunku. W przeszłości wywołała burzę, mówiąc o jej rzekomym romansie z Davidem Beckhamem.
Rebecca Loos, była asystentka rodziny Beckhamów, wystąpiła w dokumencie „The Beckham Feud: Truth & Lies” wyemitowanym przez Channel 5 w Wielkiej Brytanii. 48-letnia kobieta otwarcie opowiedziała o tym, jak jej zdaniem wygląda rzeczywistość za kulisami życia jednej z najbardziej medialnych rodzin na świecie.
W swojej wypowiedzi Loos stwierdziła, że wizerunek rodziny Beckhamów jest starannie wykreowany i niewiele ma wspólnego z codziennością, którą miała okazję obserwować jako ich asystentka.
Syn Victorii i Davida Beckhamów uderzył w rodziców publicznym oświadczeniem
Wypowiedzi Rebeki Loos pojawiły się w mediach niedługo po tym, jak Brooklyn Beckham, syna Davida i Victorii, opublikował kontrowersyjne oświadczenie. 19 stycznia 2026 roku celebryta udostępnił na Instagramie wpis, w którym publicznie uderzył w rodziców. Mężczyzna zarzucił im sabotowanie jego związku z Nicolą Peltz. Ujawnił, że matka miała zrujnować jego wesele z ukochaną. Na koniec zaznaczył, że nie zamierza pogodzić się z rodziną, która troszczy się przede wszystkim o utrzymywanie korzystnego wizerunku. Ten - jak twierdzi Brooklyn - nie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Jego słowa potwierdziła Loos.
Relacje między Brooklynem a jego rodzicami pogarszają się od 2022 roku. Wtedy to pojawiły się pierwsze publiczne oznaki napięć - Brooklyn i jego żona Nicola Peltz nie pojawili się na ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak urodziny czy premiery.
Brak obecności na ślubach, rocznicach i innych spotkaniach rodzinnych utrwaliły przekonanie o narastającym konflikcie. 30 marca 2025 roku Brooklyn nie uczestniczył w przyjęciu urodzinowym Davida Beckhama w Miami. 17 kwietnia tego samego roku Brooklyn i Nicola nie pojawili się na 51. urodzinach Victorii. 2 maja 2025 roku para nie była obecna na 50. urodzinach Davida, mimo że pozostali synowie - Romeo i Cruz - świętowali z ojcem.
Kulminacją była ceremonia odnowienia przysięgi małżeńskiej przez Brooklyna i Nicolę 2 sierpnia 2025 roku, na której nie pojawił się żaden członek rodziny Beckhamów. 8 października 2025 roku para nie uczestniczyła w premierze dokumentu Victorii Beckham na platformie Netflix.
Rzekoma kochanka Davida Beckhama ujawnia kulisy życia Beckhamów
Emitowany przez Channel 5 dokument „The Beckham Feud: Truth & Lies” poświęcony jest napiętym relacjom w rodzinie Beckhamów oraz analizie, jak medialny wizerunek różni się od prywatnych relacji. W programie pojawiają się wypowiedzi Rebeki Loos, w których podkreśla, że działania PR-owe Beckhamów dominowały nad autentycznymi więzami rodzinnymi. Po wybuchu afery Loos wsparła Brooklyna w jego decyzji o ujawnieniu szczegółów konfliktu.
Myślę , że zdałam sobie sprawę, że byli o wiele bardziej marką, ponieważ to, co pokazywali publicznie, wcale nie pasowało do tego, co widziałam za zamkniętymi drzwiami
Dodała, że członkowie rodziny Beckhamów skupiali się wyłącznie na utrzymaniu idealnego wizerunku, bez względu na to, jakie były fakty. Loos odniosła się także do tzw. „wojny PR-owej”, którą jej zdaniem prowadzono przeciwko niej po tym, jak w 2004 roku oskarżyła Davida Beckhama o romans - zarzut ten został przez niego zdecydowanie odrzucony.
Naprawdę starali się stworzyć wizerunek, który chcieli pokazać, i bez względu na to, kto próbował to zmienić, wizerunek ten był bardzo, bardzo mocny i tylko na nim się skupiali
Warto przypomnieć, że w 2004 roku Rebecca Loos oświadczyła, że miała romans z Davidem Beckhamem, gdy piłkarz był zawodnikiem Realu Madryt. Kobieta była asystentką rodziny gwiazd. Sportowiec wszystkiemu zaprzeczył. Część internautów sądzi, ze Loos mówiła jednak prawdę.
