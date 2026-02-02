Rebecca Loos, była asystentka rodziny Beckhamów, wystąpiła w dokumencie „The Beckham Feud: Truth & Lies” wyemitowanym przez Channel 5 w Wielkiej Brytanii. 48-letnia kobieta otwarcie opowiedziała o tym, jak jej zdaniem wygląda rzeczywistość za kulisami życia jednej z najbardziej medialnych rodzin na świecie.

W swojej wypowiedzi Loos stwierdziła, że wizerunek rodziny Beckhamów jest starannie wykreowany i niewiele ma wspólnego z codziennością, którą miała okazję obserwować jako ich asystentka.

Syn Victorii i Davida Beckhamów uderzył w rodziców publicznym oświadczeniem

Wypowiedzi Rebeki Loos pojawiły się w mediach niedługo po tym, jak Brooklyn Beckham, syna Davida i Victorii, opublikował kontrowersyjne oświadczenie. 19 stycznia 2026 roku celebryta udostępnił na Instagramie wpis, w którym publicznie uderzył w rodziców. Mężczyzna zarzucił im sabotowanie jego związku z Nicolą Peltz. Ujawnił, że matka miała zrujnować jego wesele z ukochaną. Na koniec zaznaczył, że nie zamierza pogodzić się z rodziną, która troszczy się przede wszystkim o utrzymywanie korzystnego wizerunku. Ten - jak twierdzi Brooklyn - nie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Jego słowa potwierdziła Loos.

Relacje między Brooklynem a jego rodzicami pogarszają się od 2022 roku. Wtedy to pojawiły się pierwsze publiczne oznaki napięć - Brooklyn i jego żona Nicola Peltz nie pojawili się na ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak urodziny czy premiery.

Brak obecności na ślubach, rocznicach i innych spotkaniach rodzinnych utrwaliły przekonanie o narastającym konflikcie. 30 marca 2025 roku Brooklyn nie uczestniczył w przyjęciu urodzinowym Davida Beckhama w Miami. 17 kwietnia tego samego roku Brooklyn i Nicola nie pojawili się na 51. urodzinach Victorii. 2 maja 2025 roku para nie była obecna na 50. urodzinach Davida, mimo że pozostali synowie - Romeo i Cruz - świętowali z ojcem.

Kulminacją była ceremonia odnowienia przysięgi małżeńskiej przez Brooklyna i Nicolę 2 sierpnia 2025 roku, na której nie pojawił się żaden członek rodziny Beckhamów. 8 października 2025 roku para nie uczestniczyła w premierze dokumentu Victorii Beckham na platformie Netflix.

Rzekoma kochanka Davida Beckhama ujawnia kulisy życia Beckhamów

Emitowany przez Channel 5 dokument „The Beckham Feud: Truth & Lies” poświęcony jest napiętym relacjom w rodzinie Beckhamów oraz analizie, jak medialny wizerunek różni się od prywatnych relacji. W programie pojawiają się wypowiedzi Rebeki Loos, w których podkreśla, że działania PR-owe Beckhamów dominowały nad autentycznymi więzami rodzinnymi. Po wybuchu afery Loos wsparła Brooklyna w jego decyzji o ujawnieniu szczegółów konfliktu.

Myślę , że zdałam sobie sprawę, że byli o wiele bardziej marką, ponieważ to, co pokazywali publicznie, wcale nie pasowało do tego, co widziałam za zamkniętymi drzwiami powiedziała w programie.

Dodała, że członkowie rodziny Beckhamów skupiali się wyłącznie na utrzymaniu idealnego wizerunku, bez względu na to, jakie były fakty. Loos odniosła się także do tzw. „wojny PR-owej”, którą jej zdaniem prowadzono przeciwko niej po tym, jak w 2004 roku oskarżyła Davida Beckhama o romans - zarzut ten został przez niego zdecydowanie odrzucony.

Naprawdę starali się stworzyć wizerunek, który chcieli pokazać, i bez względu na to, kto próbował to zmienić, wizerunek ten był bardzo, bardzo mocny i tylko na nim się skupiali stwierdziła.

Warto przypomnieć, że w 2004 roku Rebecca Loos oświadczyła, że miała romans z Davidem Beckhamem, gdy piłkarz był zawodnikiem Realu Madryt. Kobieta była asystentką rodziny gwiazd. Sportowiec wszystkiemu zaprzeczył. Część internautów sądzi, ze Loos mówiła jednak prawdę.

