Rebecca Loos, była osobista asystentka Davida Beckhama, ponownie zabrała głos po 22 latach od kontrowersyjnych wydarzeń z 2004 roku. W nadchodzącym dokumencie „The Beckham Feud: Truth and Lies” ujawnia kulisy swojego romansu z byłym piłkarzem oraz nowo pojawiające się szczegóły na temat rodziny Beckhamów. Loos, obecnie 48-letnia, twierdzi, że niedawne oświadczenie Brooklyna Beckhama jest dla niej „potwierdzeniem” jej wcześniejszych zarzutów.

Rebecca pracowała dla Davida Beckhama w 2003 roku, gdy ten grał w Realu Madryt. W filmie dokumentalnym opowiada o „wojnie PR-owej”, jaka miała miejsce po tym, jak ujawniła swój czteromiesięczny romans z Davidem. Loos podkreśla, że rodzina Beckhamów wtedy próbowała ją uciszyć i podważyć jej wiarygodność.

Rebecca Loos wsparła Brooklyna Beckhama po oświadczeniu

W styczniu Brooklyn Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii, opublikował szokujące oświadczenie, w którym zarzucił rodzicom wieloletnią kontrolę nad jego życiem. Napisał, że od zawsze byli „kontrolujący” i że „konsekwentnie okazywali brak szacunku” jego żonie Nicoli Peltz. Rebecca Loos uznała te słowa za potwierdzenie jej własnych doświadczeń.

Brooklyn w zasadzie potwierdza nieszczere relacje, wartość promocji i rekomendacji ponad wszystko, a wszystko koncentruje się na marce Beckham i tylko to się liczy przekazała Loos.

Rzekoma kochanka Beckhama ujawnia nowe fakty o Victorii Beckham Good Morning Britain/Ferrari Press/East News

Rebecca Loos skomentowała zachowanie Victorii Beckham na weselu syna

Loos przytoczyła również sytuację z 2022 roku, podczas wesela Brooklyna i Nicoly, która jej zdaniem ukazuje brak empatii Victorii Beckham. Podczas przyjęcia piosenkarz Marc Anthony zaprosił Victorię na pierwszy taniec, pomijając pannę młodą.

Nieważne, czy to był pomysł Victorii, czy Marca Anthony'ego - brakowało wyczucia sytuacji powiedziała Rebecca.

Myślę, że każda inna matka wyczułaby atmosferę na sali i zrozumiałaby, że to niezręczne, i pewnie powiedziałaby: dziękuję za komplement, ale najpiękniejszą kobietą na tej sali jest Nicola, Nicola, proszę, przyjmij ten taniec wyjaśniła Loos.

Rebecca Loos nie kryje satysfakcji z tego, że Brooklyn „wreszcie mówi publicznie”. Wcześniej rzekoma kochanka Davida Beckhama skomentowała głośne oświadczenie syna piłkarza i stanęła po jego stronie.

W niedzielę, 1 lutego ma ukazać się specjalny program „The Beckham Feud: Truth & Lies” z wypowiedziami Rebeki Loos, które mogą jeszcze bardziej podgrzać atmosferę wokół rodzinnego konfliktu gwiazd.

