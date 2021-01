Ryszard Kotys obie swoje żony poznał w teatrze. Z pierwszą przeżył 20 lat, z drugą 40... 

Zmarły w nocy ze środy na czwartek Ryszard Kotys był świetnie znany widzom telewizji z genialnej kreacji Mariana Paździocha w "Świecie według Kiepskich". Jednak aktor zdecydowanie wolał grać w teatrze. I to właśnie praca nad spektaklami sprawiała mu największą zawodową przyjemność. Nic więc dziwnego, że to właśnie w tej instytucji poznał swoje dwie żony. Ze swoją pierwszą wybranką był 20 lat, jednak druga żona okazała się być miłością jego życia, byli razem aż 40 lat!

Zobacz także: Niezwykłe osobiste pożegnanie Ryszarda Kotysa. Nina Terentiew pisze: "W jego oczach dostrzegałam szczerość, dobroć..."

Żony Ryszarda Kotysa

Ryszard Kotys swoją pierwszą żonę poznał w teatrze. Barbara Wojtkowska była cenioną scenografką, para poznała się jeszcze podczas jej studiów na ASP. Małżeństwo w 1956 roku przywitało na świecie syna, Piotra. Para po 20 latach bycia razem zdecydowała się rozstać. Barbara Wojtkowska zmarła w 2017 roku we Wrocławiu i tam właśnie została pochowana. Przez lata związana była z wrocławskim Teatrem Polskim.

Ryszard Kotys, po rozstaniu z pierwszą żoną, długo nie mógł ułożyć sobie życia uczuciowego. Swoją drugą ukochaną spotkał oczywiście w teatrze i to nie w byle okolicznościach. Kamilę Sammler, aktorkę o 26 lat od siebie młodszą, Kotys zobaczył po raz pierwszy na jednym z opolskich festiwali teatralnych w latach 80. Kamila Sammler brała udział w spektaklu ''Wesele''. Drugi raz Ryszard Kotys i Kamila Sammler spotkali się już w Łodzi, gdzie oboje podjęli pracę w teatrze im. Stefana Jaracza.

Miałem zacząć pracę w Teatrze im. Jaracza. Umówiliśmy się z dyrektorem Hussakowskim na festiwalu teatralnym w Opolu. Tam zobaczyłem pierwszy raz Kamilę. Grała w "Weselu", które wystawiał teatr z Kalisza. Hussakowski powiedział, że zaangażował ją do Łodzi. Obejrzałem ją na scenie, zostałem jej przedstawiony. Ale ta nasza znajomość tak naprawdę zaczęła się w Łodzi - opowiadał potem w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".

Kotys i Sammler mieszkali w łódzkim Domu Aktora, niedługo potem przeprowadzili się do samodzielnego mieszkania we Wrocławiu. Jak się okazało przyczyną tej decyzji była ciąża Kamili. W 1987 roku na świat przyszedł drugi syn Kotysa, Eryk. Rodzina jednak niedługo zabawiła na Dolnym Śląsku, wkrótce potem wrócili do Łodzi:

Kamila była w ciąży. Wolałem, byśmy mieszkali w swoim mieszkaniu. Jednak po pewnym czasie ówczesny prezydent Łodzi dał do dyspozycji Bohdana Hussakowskiego kilka mieszkań w wieżowcu przy ul. Wodnej. Jedno z nich dostałem ja. Działo się to w czasie przemian ustrojowych. Gdy dostałem to mieszkanie, to razem z Kamilą wróciliśmy do Łodzi, do Teatru im. Stefana Jaracza - opowiadał aktor w Dzienniku Łódzkim.

Ryszard Kotys dbał o swoją prywatność i nie opowiadał zbyt wiele publicznie o rodzinie. Mimo tego mediom nie umknęło, że druga żona aktora jest zaledwie dwa lata starsza od jego pierwszego syna.

Para przez wspólne lata mieszkała trochę w Łodzi, trochę w Wielkopolsce, ponieważ Kamila Sammler pochodzi z Poznania.

W Lusowie mieszkam w zasadzie od 20 lat. Na początku był tam taki domek zbudowany po to, by z dzieckiem przyjeżdżać latem. Z czasem rozbudowaliśmy to do takiego pełnego domu, w którym można mieszkać przez cały rok. I w gruncie rzeczy w tej chwili przebywam tam już więcej czasu niż w Łodzi, gdzie mam mieszkanie. Głównie przesiaduję właśnie w Lusowie - mówił Kotys dla gazetysredzkiej.pl

Ryszard Kotys zmarł w wieku 88 lat nocy z 27 na 28 stycznia 2021 r. Jego rodzina nie podała przyczyny śmierci.

Zobacz także: Ryszard Kotys przez lata zmagał się z chorobą. Ostatnie miesiące jego życia były walką o życie

Ryszard Kotys był związany ze swoją drugą żoną przez 40 lat.

East news

Ryszard Kotys nigdy nie ukrywał, że rodzina była dla niego najważniejsza.