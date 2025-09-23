Ryszard Rynkowski przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Kilka dni temu niespodziewanie zmarła jego żona Edyta, pozostawiając go samego z 17-letnim synem. Tragedia zbiegła się z oskarżeniami o jazdę po alkoholu, które wciąż ciążą na artyście. Mimo osobistego dramatu, 23 września stawił się na przesłuchaniu w Brodnicy.

Reklama

Ryszard Rynkowski już po przesłuchaniu

18 września 2025 roku media obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Edyta Rynkowska zmarła nagle w wieku za 52 lat, a za bezpośrednią przyczynę jej śmierci uznano pęknięcie żylaków przełyku.

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku przekazała Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Edyta Rynkowska odeszła na oczach ukochanego i to właśnie on został w pierwszej kolejności wezwany przez policję w celu złożenia zeznań. Piosenkarz stawił się na przesłuchaniu w komendzie policji w Brodnicy dopiero 23 września. Śledczy nie mogli porozmawiać z nim wcześniej, ponieważ uniemożliwiał im to stan psychiczny gwiazdora.

Ryszard Rynkowski nadal ma problemy z prawem

Życie Ryszarda Rynkowskiego znów wystawiło go na ciężką próbę. Po raz drugi został wdowcem i ponownie musi samotnie wychowywać syna, który teraz mierzy się z ogromną traumą po stracie matki. Na tym jednak nie kończą się problemy artysty.

W czerwcu doszło bowiem do kolizji z jego udziałem w okolicach Brodnicy. Rynkowski oddalił się z miejsca zdarzenia, a kiedy policja pojawiła się w jego domu, badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Twierdził, że pił dopiero po zdarzeniu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

Zobacz także: