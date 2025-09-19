Tragiczna śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego wstrząsnęła opinią publiczną. Jednak to nie wszystko — prokuratura ujawnia zaskakujące informacje o jej prawdziwej tożsamości. Nie miała na imię Edyta!

Tragiczna śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego

W czwartek, 18 września opinię publiczną obiegła wstrząsająca informacja o śmierci żony znanego artysty Ryszarda Rynkowskiego. Jak potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu, do tragedii doszło właśnie w tym mieście. Na miejscu zdarzenia obecna była policja, prokurator oraz lekarz.

Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu poinformowała, że lekarz stwierdził zgon i już na wstępnym etapie wykluczono udział osób trzecich. Przeprowadzono także zewnętrzne oględziny miejsca tragedii oraz samych zwłok.

Zaskakujące ustalenie: jak naprawdę miała na imię partnerka artysty?

W początkowych doniesieniach medialnych powtarzała się informacja, że zmarła żona artysty miała na imię Edyta. Dopiero komunikat prokuratury wprowadził klarowność w tej sprawie. Izabela Oliver w rozmowie z Onetem ujawniła, że kobieta naprawdę miała na imię Magdalena.

– Ona miała na imię Magdalena – powiedziała przedstawicielka prokuratury w rozmowie z Plejadą. Pojawiło się również przypuszczenie, że imienia „Edyta” mógł używać wobec niej sam artysta, co mogło zmylić opinię publiczną.

Dokumenty KRS rozwiewają wątpliwości. Imię zmarłej ujawnione

Sprawa imienia żony Rynkowskiego nie zakończyła się na słowach. W dokumentach Krajowego Rejestru Sądowego kobieta figuruje jako Magdalena Edyta Rynkowska. Oznacza to, że jej pierwszym imieniem było Magdalena, a Edyta to jedynie drugie imię. To właśnie ono najprawdopodobniej funkcjonowało w medialnym i towarzyskim obiegu, co doprowadziło do nieporozumienia.

Śledztwo w Toruniu. Co wiadomo o okolicznościach tragedii?

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Jak podkreśliła Izabela Oliver, na miejscu dokonano standardowych czynności śledczych: zabezpieczono miejsce zdarzenia, przeprowadzono zewnętrzne oględziny zwłok. Choć przyczyna śmierci wciąż nie została oficjalnie ogłoszona, to lekarz nie stwierdził udziału osób trzecich.

W rozmowie z dziennikarzami Oliver zaznaczyła, że do pełnego poznania przyczyn konieczna będzie sekcja zwłok. Podkreśliła również, że dopóki nie zostaną przeprowadzone oględziny wewnętrzne, nie da się jednoznacznie określić przyczyny zgonu.

