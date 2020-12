A jednak! Ruszyły wypłaty odszkodowań dla artystów. "81 podmiotów otrzymało taką samą kwotę – 664 500 zł"

Wszystko wskazuje na to, że pierwsi beneficjenci otrzymali już dofinansowania z Funduszu Wsparcia Kultury. Według medialnych doniesień nie są one jednak aż tak duże, jak pierwotnie zakładano. Przypomnijmy, że początkowo przyznano odszkodowania na łączną kwotę aż 400 mln złotych. A jak wygląda to teraz? Sprawdźcie szczegóły.

Pierwsi beneficjenci otrzymali wsparcie finansowe z FWK

W połowie listopada media obiegła informacja, która wywołała mnóstwo kontrowersji. Mowa o gigantycznych odszkodowaniach dla gwiazd, przyznanych ze względu na pandemię koronawirusa. Wtedy też pojawił się komunikat, że Fundusz Wsparcia Kultury przeznacza 400 milionów złotych na wsparcie podmiotów z branży kulturalnej.

Wśród beneficjentów znaleźli się wówczas między innymi Sławomir Świerzyński z zespołu Bayer Full oraz jego żona (w sumie 550 tys. złotych), spółka Golec Fabryka zarządzana przez Pawła Golca (1,89 mln złotych), Beata Kozidrak i jej firma Beata Art Beata Pietras (750 tys), firma Bajm Andrzej Pietras (613 tys.), czy Kamil Bednarek (500 tys. złotych).

Po ogromnej krytyce podjęto decyzję o zmniejszeniu dopłat dla artystów. Jak poinformował portal Pudelek.pl, dotacje zostały obniżone o ok. 10 proc., a pierwsi beneficjenci kilka dni temu otrzymali dopłaty.

Z kolei na stronie gov.pl możemy przeczytać nowy komunikat w tej sprawie. Tym razem jednak nie zdecydowano się ujawnić beneficjentów i dokładnych kwot, jakie zostały im przyznane.

„Znani i bogaci”, to głównie gwiazdy dużego formatu, czyli tak naprawdę przedsiębiorstwa, mające na utrzymaniu wiele osób (niekoniecznie zatrudnionych na etatach). Ponoszą oni różne koszty, w tym koszty sprzętu, są niejednokrotnie obciążeni wysokimi kredytami, leasingami i muszą utrzymać siedziby firmy. Wysokość dotacji zależała od spadku przychodów w porównaniu rok do roku oraz – oczywiście – od wnioskowanej kwoty. Aż 81 podmiotów otrzymało taką samą kwotę – 664 500 zł - czytamy na stronie gov.pl w zakładce kultura.

Specjalna komisja będzie czuwać, czy podmioty rozdysponowują środki finansowe uzyskane z Funduszu Wsparcia Kultury we właściwy sposób.

Ponadto na beneficjentach ciąży odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo powołana zostanie komisja badająca wyrywkowo rozdysponowanie środków wśród podmiotów – drobiazgowo skontrolowanych zostanie co najmniej 30 proc. podmiotów.

Pomimo obniżenia kwot dotacji, artyści i podmioty kulturalne i tak otrzymają duże odszkodowania. Zasłużenie?

Wśród beneficjentów znalazła się między innymi Beata Kozidrak

