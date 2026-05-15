Reprezentantka Cypru na Eurowizji pochodzi ze znanej rodziny - jej matka jest popularną szefową kuchni i prezenterką telewizyjną. Antigoni Buxton ma też za sobą udział w brytyjskiej edycji "Love Island". Półfinałowy występ wokalistki wywołał w sieci prawdziwą burzę. Wielu widzów nie kryje zdziwienia, że udało jej się awansować do finału konkursu.

Burza po występie Cypru na Eurowizji. Widzowie nie dowierzają

Występ Antigoni Buxton podczas półfinału Eurowizji 2026 wywołał prawdziwą lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci zarzucali reprezentantce Cypru problemy wokalne i twierdzili, że na żywo wypadła znacznie słabiej niż w studyjnej wersji utworu "Jalla".

Mimo krytycznych opinii artystce udało się awansować do wielkiego finału, co tylko podsyciło emocje wśród fanów konkursu. W sieci pojawiło się wiele wpisów od widzów, którzy otwarcie przyznawali, że nie rozumieją decyzji o zakwalifikowaniu Cypru do dalszego etapu rywalizacji.

Wygląda na to, że nie trzeba głosu, żeby się zakwalifikować

To musi być żart

Piosenka jest świetna, ale co jest z tym głosem pisali.

Piosenka Antigoni również podzieliła fanów Eurowizji

Kontrowersje wokół reprezentantki Cypru zaczęły się jeszcze przed półfinałem. Spore poruszenie wywołał już sam utwór "Jalla", którego tytuł i nawiązania do cypryjskiego dialektu stały się tematem gorących dyskusji wśród fanów Eurowizji. Część internautów uważała, że piosenka zbyt mocno odbiega od typowych eurowizyjnych propozycji, inni bronili artystki i doceniali podkreślanie lokalnej tożsamości.

Dodatkowe zainteresowanie wzbudza również sama Antigoni Buxton, która prywatnie jest córką popularnej szefowej kuchni. Matka wokalistki jest znana jako ekspertka od kuchni greckiej i cypryjskiej. Zyskała uznanie między innymi dzięki nagradzanemu programowi "My Greek Kitchen", a później prowadziła także "My Cyprus Kitchen". Regularnie można ją również oglądać w formacie „Saturday Kitchen” emitowanym na antenie BBC.

Co ciekawe, wcześniej Antigoni Buxton pojawiła się również w brytyjskiej edycji programu "Love Island".

Udział w programie Love Island był dla mnie wspaniałym przeżyciem, bo dał mi szansę zaprezentowania się przed szeroką publicznością, a teraz podążam ścieżką, o której zawsze marzyłam mówiła o swoim udziale w programie.

