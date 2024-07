Kinga Rusin oprócz tego, że jest świetną dziennikarką i jurorką "You Can Dance", bardzo dobrze odnajduje się w kwestiach urodowych. Od kilku lat mocno promuje własną linię kosmetyków w 100% naturalnych. Jej marka PAT&RUB zyskuje coraz większą popularność i to nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Za PAT&RUB Rusin została nagrodzona wyróżnieniem podczas gali "Najlepsze dla Urody" organizowanej przez magazyn "Uroda". Zapytaliśmy się jak ważna w jej życiu jest jej własna linia kosmetyków. Oto co nam powiedziała:

