Weronika Marczuk i Kinga Rusin są ponoć przyjaciółkami już od kilku lat. Niestety ich przyjaźń może być teraz wystawiona na próbę! Okazuje się, że Rusin i Marczuk może poróżnić praca w programie „You Can Dance”. Przypominamy, że Weronika była jurorką w tanecznym programie do momentu, kiedy została zamieszana w aferę z agentem Tomkiem. Jej miejsce zajęła Anna Mucha, a później Kinga Rusin, która do tej pory była prowadzącą.

Jak informuje magazyn „Show” Marczuk, która świetnie radzi sobie w „Tańcu z Gwiazdami” myśli o powrocie do „YCD” i przyznaje, że chętnie przyjęłaby propozycje producentów programu. Nie wiadomo jednak co ewentualnie stanie się z Kingą Rusin, która również chciałaby uczestniczyć w kolejnych edycjach show.

Jedno jest pewne, Michał Piróg i Augustin Egurrola cieszyliby się z powrotu Weroniki!

- Weronika jest mi bliższa jako jurorka niż Kinga, bo podchodzi do tańca emocjonalnie, nie zajmuje się sprawami technicznymi. Natomiast Kinga, tak jak Augustin, próbuje oceniać występy całościowo i nie zawsze ma rację- wyznał w rozmowie z magazynem Piróg.

Którą z pań wolelibyście zobaczyć w roli jurorki? Weronikę Marczuk czy Kingę Rusin?

