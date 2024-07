Czy jest szansa by Beata Kozidrak i Andrzej Pietras rozwiedli się bez walki? Rozwód raczej nie będzie łatwy ze względu na to, że przez 37 lat małżonkowie zgromadzili gigantyczny majątek. Mają rezydencję w Lublinie. Do tego najprawdopodobniej posiadłości na Florydzie, Karaibach, w Hiszpanii oraz willę z basenem w RPA. Do tego dochodzą prywatny samolot i kilka aut, w tym warta ćwierć miliona złotych limuzyna Volvo. Jeśli prawnicy pary nie porozumieją się, jak podzielić ten majątek, możemy być świadkami prawdziwej batalii. Zwłaszcza, że Andrzej Pietras nie dowiedział się o pozwie od żony...

Reklama

"Andrzej twierdzi, że o pozwie nie dowiedział się ani od żony, ani od jej prawników, tylko od dziennikarzy. A to nigdy dobrze nie wróży", mówi „Fleszowi” znajomy pary.

Punktem zapalnym jest także dalsze działanie zespołu Bajm. Obecna na estradzie od prawie 40 lat kapela to dziś świetnie prosperujące i bardzo dochodowe przedsiębiorstwo. Bajm od lat żąda najwyższych stawek za koncerty, dzięki czemu tylko w wakacje członkowie grupy potrafią zarobić nawet dwa miliony złotych.

"Być może jednak rozwód tej pary odbędzie się w pokojowej atmosferze. Bo mimo, że Beata złożyła w sądzie pozew rozwodowy, Andrzej dalej jeździ z Bajmem na koncerty. Jest przecież menedżerem zespołu. Oboje zachowują się, jakby nic się nie stało", mówi znajmy pary.

Beata Kozidrak pracuje teraz nad trzecią solową płytą. Jeżeli więc Andrzej Pietras będzie chciał skomplikować kwestię funkcjonowania kapeli, Kozidrak będzie mogła postawić na karierę solową. Sama raczej nie będzie chciała zostać w życiu prywatnym. W swojej najnowszej piosence „Bingo” śpiewa, że bardzo boi się zostać sama. Wprawdzie w „Vivie!” powiedziała, że tekst utworu nie jest autobiograficzny, ale przyznała jednocześnie, że samotność to „najgorsze, co może nas w życiu spotkać”. W „Bingo” jest też fraza: „Nowy ktoś jedzie już windą. Pokocha mnie. Tak czy nie?”. Czy to znaczy, że Beata przez ostatni rok przygotowała się nie tylko na rozwód, ale i na nową miłość?

Więcej na ten temat przeczytacie w nowym magazynie "Flesz".

Zobacz także

Beata Kozidrak na gali Osobowości i Sukcesy Roku 2016

ONS

Reklama

Andrzej Pietras z Beatą Kozidrak w Świat się kręci