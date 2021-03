Do tej pory nie chciała o tym mówić. Ani o rozstaniu z mężem, po tym, jak się okazało, że złożyła pozew o rozwód, ani o trwającej blisko dwa lata batalii sądowej. W końcu w październiku zeszłego roku sąd orzekł rozwód Agaty Kuleszy z operatorem filmowym Marcinem Figurskim i zakończył ich 23-letnie małżeństwo. Teraz, choć nie było to łatwe, aktorka zaczyna nowy etap swojego życia.

Ostatnie miesiące to była ciężka lekcja. Musiałam przystosować się do sytuacji, której nie przewidziałam. (...) Może dzięki temu udało mi się przejść przez ostatnie trudne doświadczenia z twarzą

- zdradziła Kulesza w ostatnim wywiadzie dla „Twojego Stylu” i dodała:

Tuż przed 50. urodzinami gwiazda buduje swoje życie na nowo. Jakie ma teraz plany? Wprawdzie Agata Kulesza i Marcin Figurski są już po rozwodzie, jednak wciąż toczy się sprawa o podział majątku. Ze wspólnego mieszkania na warszawskim Mokotowie Figurski wyprowadził się w 2018 roku do ich domu w Czerwińsku nad Wisłą. Kulesza żartuje, że żyje jak studentka.

Mieszkam sama, przeważnie mam pustą lodówkę. (...) wracam do domu, po którym nikt nie tupie, i dobrze mi z tym. Czytam do późna, ze względu na pandemię nie muszę wstawać z dzwonkiem budzika - mówiła w „Twoim Stylu”.

Odnalazła również w sobie nową pasję – maluje obrazy. Przez ostatnie miesiące, które były najtrudniejszymi w jej życiu, gwiazda mogła liczyć na wsparcie swoich najbliższych przyjaciółek: Agnieszki Suchory i Katarzyny Nosowskiej. Cały czas blisko niej była także córka, 23-letnia Marianna Figurska, studentka piątego roku weterynarii.

Nie lubię oficjalnych wizyt. Przyjaciele są po to, by pobyć razem bez napinania się. Dbam o nich, bo są ważni w moim życiu. Dzięki nim przetrwałam trudny czas rozwodu. Na pewno były momenty, gdy mieli mnie dość. Jechaliśmy razem na wakacje, ja wciąż przerabiałam swoją sytuację – mówiąc, mówiąc, mówiąc. Założę się, że nieraz uciekali do lasu, żeby ode mnie odpocząć - opowiada Kulesza.