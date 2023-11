Od tygodni plotkowano, że w małżeństwie Agaty Kuleszy nie dzieje się najlepiej. Choć do tej pory aktorka i jej mąż, Marcin Figurski, uchodzili za świetnie dobraną parę, rzeczywistość okazała się być nieco inna. Jak udało się ustalić tygodnikowi "Na żywo", Agata Kulesza zdecydowała się na rozwód. Wygląda jednak na to, że nie przebiegnie on w miłej atmosferze...

Agata Kulesza i Marcin Figurski rozwodzą się

Agata Kulesza i Marcin Figurski poznali się tuż po jej studiach w szkole aktorskiej. Aktorka odnalazła w nim bratnią duszę oraz wsparcie. Niejednokrotnie podkreślała, że Marcin Figurski to jeden z "najlepszych ludzi, jakich spotkała w życiu". Czar jednak prysł. Plotki o kryzysie w ich związku pojawiły się już kilka tygodni temu. Jednak Agata Kulesza nie zwykła komentować takich rewelacji. Tajemnica wyszła na jaw za sprawą tygodnika "Na żywo".

Podobno Agata Kulesza i Marcin Figurski już dwukrotnie spotkali się na sali sądowej. W kwietniu ma się odbyć kolejna rozprawa. Jak podaje "Na żywo", to aktorka zdecydowała się złożyć pozew do sądu z orzeczeniem o winie. Co ciekawe, Marcin Figurski żąda, aby rozwód był orzeczony z winy Agaty Kuleszy.

Dla aktorki z pewnością to nie jest łatwy czas. Tym bardziej, że niedawno została sama w swoim mieszkaniu na Mokotowie. Ich córka Marianka wyprowadziła się bowiem i rozpoczęła studia. Nic dziwnego, że Agata Kulesza rzuciła się w wir pracy. Na szczęście może też liczyć na swoją serdeczną przyjaciółkę, Kasię Nosowską, która wspiera ją i podnosi na duchu.

Agata Kulesza i Marcin Figurski wzięli ślub w 2006 roku.

Dla aktorki to bardzo trudny czas.

