17 listopada 2025 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczęła się rozprawa rozwodowa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. To wydarzenie poruszyło środowisko artystyczne oraz opinię publiczną, zwłaszcza że para uchodziła za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie. Roma Gąsiorowska pojawiła się punktualnie, ubrana w czarny płaszcz i okulary przeciwsłoneczne. Na miejscu obecni byli paparazzi oraz reporterzy, którzy zarejestrowali jej samotne wejście na salę sądową. Aktor Michał Żurawski nie stawił się w sądzie.

Rozprawa rozwodowa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego rozpoczęta

W kwietniu 2010 roku Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski wzięli ślub. Pomimo iż oboje robią zawrotne kariery, para starała się jednak rzadko dzielić ze światem szczegółami swojej prywatności. Pierwsze doniesienia o problemach w małżeństwie pojawiły się w ubiegłym roku, gdy w połowie marca 2025 roku media obiegły wieści o rozstaniu Gąsiorowskiej i Żurawskiego, ich fani zamarli.

Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw - mówiła Gąsiorowska.

Teraz, niespełna pół roku po ogłoszeniu rozstania para doczekała się sprawy rozwodowej.

Roma Gąsiorowska pojawiła się sama w sądzie

Punktualnie o 9:00 Roma Gąsiorowska stawiła się w sądzie. Zgodnie z relacją mediów, wyglądała na skoncentrowaną i zdeterminowaną, by jak najszybciej zakończyć formalności. Jej samotna obecność na rozprawie była wymowna i mocno komentowana przez obecnych reporterów. Nieobecność Michała Żurawskiego podczas pierwszej rozprawy rozwodowej wywołała falę spekulacji. Według dostępnych informacji, aktor nie przedstawił oficjalnego powodu swojej nieobecności. Sytuacja ta była tym bardziej zaskakująca, że sąd przewidział udział obojga małżonków w postępowaniu rozwodowym.

Na sali obecni byli świadkowie oraz kurator. Już od samego rana sędzia przesłuchiwał zeznania, starając się uzyskać pełny obraz sytuacji rodzinnej Gąsiorowskiej i Żurawskiego.

Wiadomo, kto złożył pozew rozwodowy

Z wokandy sądowej wynika jednoznacznie, że to Roma Gąsiorowska złożyła pozew rozwodowy. Aktorka potwierdziła w rozmowie z portalem naTemat, że jej małżeństwo z Michałem Żurawskim zakończyło się już dawno temu.

Nasza historia skończyła się dawno temu. Już bardzo długo nie jesteśmy razem - wyznała w rozmowie z NaTemat.

W wywiadach Gąsiorowska sugerowała, że jednym z powodów rozstania mógł być powrót Michała Żurawskiego do dawnego nałogu. Aktorka zaznaczyła, że w rodzinie były sytuacje związane z problemem alkoholowym, które mogły wpłynąć na dobro dzieci.

Historia związku Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski wzięli ślub 10 kwietnia 2010 roku. Ich syn Klemens przyszedł na świat w 2012 roku, a dwa lata później urodziła się córka Jadzia. Para przez wiele lat stroniła od medialnego rozgłosu i uchodziła za wzorową rodzinę. W branży filmowej byli często wskazywani jako przykład udanego małżeństwa. Pomimo trudności, para próbowała ratować swój związek. W październiku ubiegłego roku sąd nakazał im udział w terapii "wyciszającej emocje". Jednakże działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Podczas pierwszej rozprawy rozwodowej nie zapadła jeszcze decyzja o rozwiązaniu małżeństwa. Ze względu na nieobecność Michała Żurawskiego, dalsze postępowania mogą się przedłużyć. Sąd skupił się na zeznaniach świadków oraz analizie sytuacji rodzinnej i emocjonalnej obu stron. Media donoszą, że zarówno Gąsiorowska, jak i Żurawski deklarują chęć zachowania klasy i uniknięcia publicznych konfliktów. Jednak już sama nieobecność aktora na sali sądowej może wpłynąć na dalszy przebieg sprawy.

Zobacz także: Wyciekły szczegóły rozwodu Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. "Wyglądało, że rozwód będzie krwawy"

Rozprawa rozwodowa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego rozpoczęta

Rozpoczęła się rozprawa rozwodowa Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego. Aktor nie pojawił się w sądzie

Roma Gąsiorowska pojawiła się sama w sądzie. Nieobecność Żurawskiego wymowna