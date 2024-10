31-letni Liam Payne ostatnie chwile życia spędził w hotelu w Buenos Aires. Już kilka godzin przed śmiercią zachowywał się dość nietypowo, a obsługa hotelowa była zmuszona interweniować, ponieważ bała się o życie wokalisty. Teraz okazuje się, że te doniesienia mają pokrycie, ponieważ właśnie głos zabrała kobieta, która również gościła w tym hotelu i rozmawiała z Liamem na kilka godzin przed jego śmiercią. Okazuje się, że mężczyzna zachowywał się naprawdę niepokojąco i bardzo chciał zwrócić na siebie uwagę.

Śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła całym światem. Fani piosenkarza nadal nie mogą uwierzyć, że w ułamku sekundy stracili swojego muzycznego idola i to w tak tragicznych okolicznościach. Liam Payne zostawił osierocił siedmioletniego synka.

Liam Payne z "One Direction" zginął tragicznie wypadając z trzeciego piętra luksusowego hotelu w Buenos Aires. Ujawniono szczegóły sekcji zwłok, z których dowiadujemy się, że eksperci ustalili łącznie 25 obrażeń. Liam Payne zginął wskutek wewnętrznych i zewnętrznych krwotoków w czaszce, klatce piersiowej, brzuchu i kończynach. Wciąż badane są okoliczności poprzedzające tragiczne zdarzenie.

Serwis MailOnline wyjawił, że kilkadziesiąt minut przed swoją śmiercią, Liam Payne miał rozmawiać z kobietą, która była gościem tego samego hotelu. W wywiadzie zdradziła, że Liam zachowywał się niepokojąco i próbował zwrócić na siebie uwagę. Tak opisała swoje wspomnienia z feralnego dnia:

Przyszłam do hotelu, a on czekał przy windzie. Było jasne, że chce, żeby ktoś go rozpoznał. Było w nim coś rozpaczliwego. Kiedy winda przyjechała, nagle powiedział do nas, bez żadnego pytania: 'Tak, jestem Liam!', a potem dodał: 'Dobra, chodźcie, wsiądźcie ze mną do windy. Zdecydowałam się tego nie robić i czekałam na następną windę, ale kilka innych dziewczyn dołączyło do niego. Nagle złapał dziewczynę, która moim zdaniem mu towarzyszyła, i zaczął udawać, że ją dusi...

- mówiła kobieta.