Roześmiana Karolina Pisarek i zamyślony Michał Mikołajczak po "Tańcu z Gwiazdami". Zdjęcia paparazzi

Oliwia Bieniuk nie ukrywała, że propozycja udziału w 12. edycji "Tańca z gwiazdami" była dla niej ogromnym zaskoczeniem, ale bez wahania zdecydowała się ją przyjąć. Córka Anny Przybylskiej zdecydowała się na rok przerwy po maturze i wygląda na to, że ma zamiar wykorzystać go maksymalnie i już zaczęła podbijać show-biznes. Oliwia Bieniuk ma ogromne wsparcie rodziny w realizacji swoich planów, a w "Tańcu z gwiazdami" szybko stała się jedną z faworytek. Zobaczcie, w jakim stylu opuszczała studio po ostatnim odcinku! Oliwia Bieniuk w świetnym humorze po kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami" Wygląda na to, że Oliwia Bieniuk przyzwyczaiła się już do obecności paparazzi i choć jeszcze niedawno nie była zadowolona z tego faktu, teraz szeroko uśmiecha się do fotoreporterów. Po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" młoda gwiazda zaskoczyła nie tylko ciekawą stylizacją, ale i nastojem. Okazuje się, że tym razem na nastolatkę pod studiem czekała nie rodzina, ale znajomi. Ich widok wyraźnie ucieszył Oliwię Bieniuk! Nastolatka ma więcej powodów do radości, bo jej występy w "Tańcu z gwiazdami" zachwycają Internautów, choć nie wszystkie cieszą się wysokimi notami od jurorów. Mimo to wydaje się, że córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka jest "czarnym koniem" tej edycji! Zobacz także: Izabela Janachowska w restauracji na zdjęciach paparazzi. To, co ma na sobie, kosztuje fortunę! Oliwia Bieniuk już od kilku lat nie ukrywa, że interesuje ją kariera aktorska i ma nawet pierwsze doświadczenia w filmach. Co jakiś czas bierze też udział w sesjach i kampaniach. "Taniec z Gwiazdami" może być zatem dla niej pierwszym poważnym krokiem do świata show-biznesu! Sądzicie, że Oliwa Bieniuk zacznie karierę aktorską?...