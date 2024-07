Szykuje się proces roku - napisała kilka tygodni temu na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan, tuż po tym, jak w mediach ukazał się wywiad Kuby Wojewódzkiego dla "Playboya".

Gwiazdor TVN podczas rozmowy obraził Małgorzatę Rozenek i Radka Majdana, wypomniał piłkarzowi, że zdradzał swoją byłą żonę Dodę, a o Małgosi powiedział, że "weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej". Małgorzata Rozenek zareagowała bardzo szybko i ogłosiła, że pozwie Kubę Wojewódzkiego. Prezenterka jest już po rozmowach z prawnikami, a w wywiadzie dla Party.pl zdradziła jakiej kwoty będzie żądać od Kuby Wojewódzkiego.

Jeżeli jesteśmy świadomi tego, co mówimy to ponosimy konsekwencje tego. Ja uwielbiam przekuwać złe rzeczy w dobre. Bardzo się ucieszę jak kwotę 100 tysięcy złotych o jaką wnoszę zadośćuczynienia będę mogła przekazać na fundację TVN "Nie jesteś sam". Całość tej kwoty. Z tej dziecinnej sytuacji jakieś dzieci będą mogły skorzystać i uważam, że to będzie fajne - powiedziała Party.pl Małgorzata Rozenek.