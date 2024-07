2 z 7

co oznacza ten gest? ten gest to chwalenie szatana... - piszą fani.

Ktoś dodatkowo stwierdził, że gest wcale nie oznacza szatana, a... rogacza!

Ten gest to po włosku rogacz - napisał jeden z fanów.

Gosia postanowiła ustosunkować się do tego co zarzucili jej fani i im odpowiedziała! Co? Zobaczcie w naszej galerii!

