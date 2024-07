6 z 6

Wygląda na to, że Małgosia jest zagorzałą fanką Oliviera Rousteinga i jego projektów dla Balmain. Pod koniec zeszłego roku gwiazda pokazała się na prezentacji butów Louboutina w salonie Moliera 2 w czarnym dwurzędowym płaszczu ze złotymi guzikami z kolekcji Balmain na jesień/zimę 16 (ok. 14 tys. zł) oraz zachwycającej, krótkiej cekinowej sukience z długimi rękawami, dekoltem w serek i poduszkami na ramionach (ok. 16 tys. zł). To również projekt Balmain! Czy można już powiedzieć, że Małgosia należy do #balmaination? Naszym zdaniem jak najbardziej. Sto lat, Małgosiu!