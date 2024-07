Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo przygotowywali się do swojego ślubu, wszystko po to, by ten dzień wyglądał perfekcyjnie. Czy teraz wyjadą odpocząć w podróż poślubną?

Jak się dowiedziało Party.pl Rozenek i Majdan nie planują na razie podróży poślubnej! Powód? Mają sporo zobowiązań zawodowych we wrześniu. Małgosia nagrywa jeszcze odcinki swojego programu w TVN Style "W dobrym stylu".

Ale to nie wszystko, oboje z Radosławem mają w kalendarzu prowadzenie eventów i imprez. Już w najbliższą sobotę Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi pokaz mody Ewy Minge (która zaprojektowała jej sukienkę na ślub). Ale czy jednak nie skuszą się by jako już małżeństwo gdzieś pojechać tylko we dwoje?

Nie wykluczone, że jak tylko pojawi się kilka dni wolnego Małgosia z Radosławem spakują walizki i pojadą gdzieś na spontanie. Oni tacy są - mówi nam znajoma pary.

Na razie Małgosia i Radek Majdan byli w podróży przed-ślubnej w Azji i wystąpili w "Azja Express" oraz na wakacjach we Francji. A teraz cieszą się jeszcze gratulacjami z powodu pięknego ślubu.

Małgorzata Rozenek po złożeniu przysięgi w dniu ślubu popłakała się.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pobrali się 10 września po 3 latach związku.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie mają teraz czasu na miesiąc miodowy.