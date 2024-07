Rozalia Mancewicz opowiedziała o swojej ciąży! Piękna modelka już pod koniec kwietnia zostanie po raz pierwszy mamą, a na świecie powita chłopca. Była Miss Polonia zrobiła furorę w środę, kiedy pojawiła się na prezentacji najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz. Gwiazda chętnie pozowała z zaokrąglonym brzuszkiem. W rozmowie z Party.pl przyznała, że przez cały przebieg ciąży dostała dużo rad od znanych mam. Najbardziej jednak pomogły jej te od Pauliny Krupińskiej. Rozalia Mancewicz zażartowała nawet, że ma nadzieję, że córka Pauliny i jej synek będą może kiedyś umawiać się na randki:

Modelka przyznała, że pomimo iż termin porodu zbliża się wielkimi krokami, ona czuje się bardzo dobrze. Podkreśliła też, że cały okres ciąży był i jest dla niej bardzo korzystny. Mancewicz była też bardzo aktywna i nie mogła usiedzieć w jednym miejscu:

Po porodzie Rozalia Mancewicz też chciałaby w miarę szybko wrócić do pracy. Modelka zadba również o powrót do formy:

Ja posiedziałam przez całą ciążę tylko parę dni, bo dłużej nie dałam rady. Byłam dosyć aktywna. Często jeździłam do rodziców do domu i tam coś pomagałam. Liczę na dużą pomoc ze strony sióstr, rodziny, rodziny męża, aby w miarę szybko wrócić do pracy po porodzie. Myślę, że po porodzie na pewno będę ćwiczyć, ale najlepiej zająć się pracą i wtedy szybko się schudnie.