Rozalia Mancewicz jest w siódmym miesiącu ciąży i opowiedziała w „Pytaniu na śniadanie", jak się czuje jako przyszła mama. Gwiazdę przepytywała Kasia Burzyńska, która sama spodziewa się dziecka. Okazało się, że w kwietniu Rozalia Mancewicz zostanie mamą syna! Jak da mu na imię?

Umówiliśmy się z mężem, że jak będzie dziewczynka to ja wybieram imię, a jak będzie chłopiec to on. Będzie chłopak i Marcin by chciał, żeby to był Walerian lub Antoni - powiedziała Kasi Burzyńskiej Mancewicz