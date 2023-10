Mimo pewnych kontrowersji, Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą udany związek. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoim szczęściem. Teraz zrobiła to po raz kolejny. 26-latek zaskoczył ukochaną swoim gestem, co oczarowało młodą wokalistkę. Poznajcie szczegóły!

Kevin Mglej zrobił niespodziankę Roxie Węgiel

Kiedy media obiegła informacja, że Roxie Węgiel jest zaręczona z Kevinem Mglejem, wywołało to mieszane uczucia. Z jakiego powodu? Otóż wokalistka ma zaledwie 18 lat, natomiast jej partner jest o 8 lat starszy. Niektórzy sądzą, że artystka jest za młoda na tak poważne, życiowe decyzje. Inni z kolei wierzą w ich szczęście i mocno im kibicują. Nie zważając na rozmaite komentarze zakochani skupiają się na sobie i wydaje się, że są ze sobą niezwykle szczęśliwi. Chętnie publikują w mediach społecznościowych wspólne chwile i nie inaczej było tym razem. Okazało się, że Kevin Mglej sprawił Roksanie niesamowitą niespodziankę.

We wtorkowy wieczór, 27 czerwca, narzeczony Roksany Węgiel zabrał artystkę na szeroko komentowany koncert Beyonce. Show, które dała międzynarodowa gwiazda, bardzo przypadło do gustu 18-latce. Skąd to wiemy? Otóż Roxie opublikowała w sieci post, w którym dziękuje partnerowi za niespodziankę i dzieli się swoimi emocjami. Na zdjęciach widać parę na koncercie i fragment show.

- Mój narzeczony zrobił mi niespodziankę i zabrał mnie na koncert mojej idolki Queen B. Love Kevin Mglej. TO BYŁO NAJLEPSZE SHOW EVER! Nie mogę wyjść z podziwu, niesamowite przeżycie!! - napisała Roksana na Instagramie.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy zachwyconych fanów zwyciężczyni "The Voice Kids". Czytamy: "Taki narzeczony to skarb!", "Śliczna jesteś! Ty i Kevin bardzo do siebie pasujecie", "Słodko razem wyglądacie", "Jaka szczęśliwa!" czy "Życzę Ci, żeby udało Ci się nagrać z Beyonce kiedyś jakiś singiel". Fotografie skomentował również ukochany artystki.

- Mega fajnie było Cię widzieć aż tak szczęśliwą, kochanie - dodał Kevin Mglej.