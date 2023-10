Roksana Węgiel wciąż nie daje o sobie zapomnieć, a na swoim Instagramie chętnie relacjonuje urywki ze swojego życia. Po koncertach w Opolu wokalistka postanowiła udać się do studia nagraniowego, towarzyszył jej Kevin Mglej. Zakochani nie szczędzili sobie czułości.

Tak Roksana Węgiel spędza czas z chłopakiem

Roksana Węgiel jest obecnie na językach wszystkich i to nie tylko za sprawą jej muzyki, ale również starszego narzeczonego i odważnych stylizacji. Kiedy Roksana Węgiel pozowała w mocno wyciętym biustonoszu w komentarzach zawrzało. Młoda wokalistka stara się jednak nie brać do siebie wszystkiego, co piszą na jej temat w sieci. Cieszy się, że może spełniać się zawodowo i cieszyć miłością u boku Kevina Mgleja. Para ma to szczęście, że może łączyć swoje życie prywatne z zawodowym. Wczoraj spędzili wieczór w studiu nagraniowym. Za nim jednak para tam dotarła, na stories pojawiło się zdjęcie z windy, zakochani stali w swoich objęciach, gdy obok nich był Jeremi Sikorski, który zrobił im wspólne zdjęcie. Wygląda na to, że para nie może się od siebie odkleić.

Instagram/roxie_wegiel

Gdy dotarli do studia, na relacji pojawiło się zdjęcie Roksany Węgiel stojącej za mikrofonem i nagrywającej kolejny utwór. Niestety gwiazda nie pozwoliła usłyszeć swoim obserwującym, chociażby zajawki tego, co przygotowała i wyciszyła dźwięk.

Ostatnie utwory gwiazdy m.in. "Miasto", które ma już prawie 3,5 miliona wyświetleń na YouTubie czy utwór "Jak na filmach" były stworzone we współpracy z Kevinem Mglejem i Jeremim Sikorski. Czy kolejna piosenka 18-latki również skradnie serca fanów, czy wzbudzi kolejny szum?

Instagram/roxie_wegiel

Roksana Węgiel w studiu nagraniowym zażartowała, że objęła nową rolę jako producentka muzyczna, pokazała również artystów, którzy staneli za mikrofonem. W chórkach znajdował się jej ukochany Kevin Mglej, Jeremi Sikorski i Andrzej Jaworski.

Kochani, dzisiaj koordynuje sesje zobaczcie jakich mam cudownych artystów - powiedziała Roksana Węgiel na jednym z filmików.

Czy sądzicie, że wkrótce usłyszymy nowy hit Roksany?

Instagram/roxie_wegiel