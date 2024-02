Roksana Węgiel wylewa siódme poty przed swoim debiutem w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że lekcje u Michała Kassina wykorzysta nie tylko w programie ale i na swoim ślubie. Niechcący zdradziła, kiedy będzie miał miejsce jej wielki dzień? Zobaczcie, co Roxie Węgiel i Michał Kassin powiedzieli na temat przygotowań do jej ślubu, kiedy odwiedziliśmy ich na treningu.

Roksana Węgiel o pierwszym tańcu na ślubie

Nikt nie ma wątpliwości, że Roksana Węgiel potrafi tańczyć. Udowodniła to nie tylko na scenie, ale również podczas "Dance Dance Dance", które wygrała. Czy powtórzy swój sukces w "Tańcu z Gwiazdami"? Jedno jest pewne, 19-latka nie odpuszcza i mocno trenuje przed pierwszym odcinkiem na żywo. Okazuje się, że Michał Kassin nie tylko przygotuje ją do programu ale również... do ślubu z Kevinem Mglejem!

Jeszcze kilka miesięcy do takiej ostrej nauki tego tańca, więc coś będziemy się starali przymierzać do tego pierwszego tańca. - przyznała Roxie w rozmowie z Party.pl.

Na temat przygotowań do pierwszego tańca rozgadał się także taneczny partner Roksany Węgiel. Zdradził za dużo? Zobaczcie nasz nowy wywiad z sali treningowej.

