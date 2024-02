Odkąd Roxie i Michał ruszyli z treningami do "Tańca z gwiazdami", wokalistka skrupulatnie relacjonuje je w sieci. Szczególnie dzięki nagraniom możemy przekonać się, że ta dwójka, choć dopiero co się poznała, świetnie się ze sobą dogaduje. Już na pierwszy rzut oka widać, że Roksana czuje się w towarzystwie tancerza bardzo komfortowo. Właśnie pokazała kolejny kadr z sali tanecznej, zdradzając więcej, niż byśmy się spodziewali.

Roksana Węgiel i Michał Kassin już wkroczyli na kolejny etap

Fani Roksany Węgiel już nie mogą się doczekać, aż w końcu zobaczą ją na parkiecie "Tańca z gwiazdami"! Póki co jednak 19-latka i jej taneczny partner wykorzystują ostatnie chwile, by doszkalać choreografię. Z licznych relacji 19-latki wynika, że na treningach radzi sobie perfekcyjnie i szybko robi postępy. Co więcej, uwadze odbiorców nie umknęła również jej relacja z Michałem Kassinem, z którym od samego początku świetnie się dogaduje.

Roksana Wegiel i Michał Kassin w Tańcu z Gwiazdami Instagram @tanieczgwiazdami

Podczas prób nie brakuje żartów i wygłupów, a ostatnio Roksana Węgiel nagrała, co jej taneczny partner wyprawia na sali treningowej. Śmiechu było co niemiara! Niewielu uczestników zresztą, tak jak wokalistka, z taką skrupulatnością relacjonuje swoje treningi. Roxie jest w tym zdecydowaną przodowniczką, a teraz pochwaliła się kolejnym kadrem, zdradzając pewną ciekawostkę. Udostępniła zdjęcie, na którym widzimy ją i Michała w okularach, a pod nim napisała:

Okulary to nie przypadek... dzisiaj pracujemy nad detalami

Choreografia Roksany i Michała musi więc wychodzić im naprawdę dobrze, skoro już mogli dołączyć do niej rekwizyty! Taki kadr przy okazji zdradza też nieco więcej o samym układzie, sugerując, że raczej będzie on bardziej szalony.

Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się o tym już 3 marca o godzinie 20:00 na antenie Polsatu!

Roksana Węgiel i Michał Kassin na treningu Instagram@roxie_wegiel