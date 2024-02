Już niewiele czasu zostało do startu nowej edycji "Tańca z gwiazdami', dlatego wszyscy uczestnicy w pocie czoła, każdego dnia, uczą się choreografii. Nie inaczej jest w przypadku Roxie, która jednak, mimo braku doświadczenia w tym temacie, zdaje się radzić sobie naprawdę świetnie. Po kolejnym treningu nagrała, co zrobił Michał Kassin.

Reklama

Roksana Węgiel nagrała, co wyprawia jej taneczny partner

Całkiem spore poruszenie zapanowało, gdy wyszło na jaw, z kim Roksana Węgiel zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". Okazało się bowiem, że produkcja dobrała do niej młodego i przystojnego tancerza, z którym ta zresztą od razu nawiązała nić porozumienia. 19-latka prędko rozpoczęła skrupulatne relacjonowanie treningów na Instagramie, nierzadako zapraszając na nagranie swojego tanecznego partnera.

Roksana Węgiel Mateusz Jagielski/East News

Zobacz także: Roksana Węgiel o niepokojących wiadomościach: „To jest przerażające”

Tym oto sposobem przekonaliśmy się, że Roksana Węgiel i Michał Kassin świetnie się ze sobą dogadują, a pomiędzy dopracowywaniem choreografii nie brakuje żartów i wygłupów. 19 lutego młoda wokalistka pokazała, że na tańczeniu spędzili cały dzień i salę treningową opuszczają dopiero po godzinie 23! Okazało się, że ze zmęczenia Michał nie miał sił na powrót do domu, dlatego... położył się na materacu i przykrył kocem.

Dobra Michał, to do jutra. Pa, dobrej nocy. Śpij dobrze tutaj na sali - mówiła na filmie wyraźnie rozbawiona Roxie.

Tancerz prędko odpowiedział na filmik 19-latki, pisząc:

Zobacz także

Wykończyła mnie! Nie mam nawet sił wracać do domu!

Reklama

Zmęczenie z pewnością jeszcze długo nie opuści Michała i Roxie, tym bardziej, jeśli będą awansować do kolejnych odcinków. Jeżeli nawet dotrą do wielkiego finału, taki stan rzeczy utrzyma się przez najbliższe tygodnie, a 19-latka z pewnością ma spore szanse, by zajść naprawdę daleko. Ostatnio tancerz pochwalił ją na forum publicznym, jak duży progres zrobiła w krótkim czasie. Z takim zapałem Roksana prędko zostawi konkurencję daleko w tyle.

Roksana Węgiel nagrała swojego tanecznego partnera Instagram@roxie_wegiel