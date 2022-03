Rosyjska influencerka żartowała z sankcji, teraz żegna się z fanami: "Pójdę do pracy w fabryce"

Natalia Krasnova to rosyjska influencerka, która niedawno nagrała ironiczne wideo o zachodnich markach. Po ogłoszeniu blokady Instagrama przyznała, że pójdzie pracować w fabryce.

W wyniku sankcji największe firmy zawieszają działalność lub wycofują się z Rosji. Ucierpi na tym nie tylko krajowa gospodarka, ale także jakość życia mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Rosjanie stracili już dostęp do Netfliksa. Mogę też zapomnieć o zamawianiu zestawów z McDonald's czy zakupach w ZARZE. Galerie handlowe zaczynają świecić pustkami, a to może być dopiero początek. Od poniedziałku 14 marca w Rosji zablokowany zostanie także Instagram. W mediach społecznościowych pojawiły się już reakcje influencerów, którzy płaczą, rozwalają iPhone'y i niszczą ubrania luksusowych marek. Z zachodnich sankcji niedawno żartowała sobie sławna influencerka. Teraz przyznała, że to koniec jej kariery i będzie musiała znaleźć pracę w fabryce.

Rosyjska influencerka pożegnała się z widzami: "Spełnię marzenie moich hejterów i pójdę do pracy w fabryce"

Początkowo znana rosyjska influencerka nie przejmowała się za bardzo zachodnimi sankcjami. Mieszkająca w Czelabińsku Natalia Krasnova ma ponad 2,5 miliona obserwatorów na Instagramie. Nagrania na jej profilu osiągają od kilkuset tysięcy do milionów wyświetleń. Od lat media społecznościowe były głównym źródłem dochodów 41-latki. Po ogłoszeniu wiadomości o blokadzie Instagrama, celebrytka ujawniła, że będzie musiała iść do pracy w fabryce. Dała też jasno do zrozumienia, że nie zgadza się z decyzjami zachodnich krajów, przez które cierpią niewinni i pokojowo nastawieni ludzie.

Wygląda na to, że nie będziemy mieli dostępu do Insta w Rosji. Cóż, spełnię marzenie moich hejterów i pójdę do pracy w fabryce. Ale nawet w zakładzie, uwierz mi, będę rozśmieszała ludzi, dawała im radość i nadzieję na przyszłość. (...) Może nawet stworzymy klub stand-upowy, żeby się tam zabawić po pracy. Wiem, że mamy w Czelabińsku wielu miłych i wesołych ludzi. Mieszkam tu od ponad 40 lat - napisała influecnerka.

Krótko mówiąc, dziękuję wszystkim, którzy byli tu ze mną przez te siedem lat. Ściskam wszystkich mocno. Do zobaczenia w jakiejś fabryce w Czelabińsku - dodała.

Nie tak dawno Rosjanka opublikowała prześmiewcze wideo, w którym dziękowała Stanom Zjednoczonym i innym krajom z Zachodu za to, że wycofują szkodliwe marki, które często oferują niezdrowe produkty. Natalia Krasnova z uśmiechem wyrażała wdzięczność za to, że z Federacji Rosyjskej znikną McDonald's, KFC oraz Coca Cola, ponieważ dzięki temu ona i jej rodacy będą zdrowsi i szczuplejsi.

Tak tylko sprawdzam, czy wam jeszcze instagram działa - napisał pod zdjęciem rosyjskiej celebrytki prowadzący "Mam talent" Michał Kempa.

Zdania wśród rosyjskich internautów są podzielone. Niedawno pokazaliśmy, jak influencerzy reagują na sankcje zachodnich krajów. Niektórzy uważają decyzje Europy i Stanów Zjednoczonych za niesprawiedliwe, ponieważ dotykają przede wszystkim zwykłych obywateli, którzy nie walczą na froncie. Jednak jeszcze większym brakiem sprawiedliwości jest to, że na domy niewinnych obywateli Ukrainy spadają bomby.