Znana rosyjska influencerka popłakała się przed widzami. Rosja blokuje Instagram

Sankcje nałożone na Rosję coraz bardziej dają się we znaki młodym ludziom. Mieszkańcy tracą dostęp do usług najpopularniejszych firm. Po agresji na Ukrainę mogą już zapomnieć o oglądaniu ulubionych seriali na Netfliksie czy też zamawianiu zestawów z McDonald's. Pustoszeją także galerie handlowe, w których drzwi do międzynarodowych sklepów jak ZARA, Massimo Dutti czy IKEA. Z rynku wycofują się również luksusowe marki: Chanel, Hermes Gucci oraz Dior. W odpowiedzi na działania wojenne Federacji Rosyjskiej większość funkcji dla tego regionu zablokował TikTok. Teraz Rosja ma odciąć mieszkańcom dostęp do Instagrama i uznać firmę Meta za organizację ekstremistyczną. W mediach społecznościowych pojawiły się już reakcje influencerów, w których nie brakuje łez oraz frustracji. Wielu z nich straci źródło utrzymania.

Rosyjscy influencerzy są w rozpaczy. Po weekendzie stracą dostęp do ulubionej platformy

W ostatnim czasie rosyjscy influencerzy zaczęli publikować pełne emocji nagrania, w których dzielą się reakcjami na to, co dzieje się w ich kraju. Niedawno pod lokalami McDonald's ustawiały się kilometrowe kolejki, by po raz ostatni zjeść ulubionego Big Maca. Mieszkańcy mogą zapomnieć też o kawie ze Starbucksa, Coca Coli czy dań z KFC i Pizza Hut. Teraz Rosja sama wprowadza ograniczenie, które będzie bardzo dotkliwe dla młodych ludzi - szczególnie influencerów. O północy 14 marca na terenie kraju zablokowany zostanie Instagram. Rząd rosyjski chce uznać firmę Meta za organizację ekstremistyczną, która promuje treści uderzające w Kreml.

Instagram @buzova86

Zaraz po ogłoszeniu tej informacji media społecznościowe obiegł materiał wideo nagrany przez jedną z najpopularniejszych rosyjskich influecnerek. Dziewczyna cała we łzach przyznała, że odcięcie od Instagram jest dla niej jednoznaczne z odcięciem od dochodów. Profil Olgi Buzowej śledzą ponad 23 miliony internautów. Gwiazda w dramatyczny sposób właśnie pożegnała się z fanami.

Jej łzy jednak nie zrobiły wrażenia na Ukraińcach, którzy pod nagraniem pisali "Slava Ukraini!". Jedna z internautek pozwoliła sobie na humorystyczny komentarz, w którym zaprosiła Olgę Buzową do Charkowa, ponieważ "tam ciągle jest Instagram". Nagranie rosyjskiej influencerki, która z płaczem stwierdziła, że Instagram to nie tylko jej praca, ale i całe życie, skomentowała również Karolina Korwin-Piotrowska.

Oczywiście to jest okropne. Pani jest pozbawioną empatii i wiedzy na temat tego, co się dzieje, modelową idiotką. Do tego ekshibicjonistką, bo to nagrywa i publikuje. Płacze, bo zabierają jej Instagram. Szok - napisała polska dziennikarka.

Płacz, rozbijanie iPhone'ów i rwanie ubrań z ZARY - rosyjscy influencerzy odpowiadają na sankcje

Jedna ze znanych rosyjskich influencerek, której profil na TikToku obserwuje ponad pół miliona użytkowników, także opublikowała swoją reackję na odcięcie od usług. Młoda dziewczyna opublikowała nagranie, na którym ze łzami opowiada o tym, jak jej brakuje McDonalds oraz napoju Lipton. Inna celebrytka w ramach protestu postanowiła pokazać na Instagramie, jak rozbija iPhone'a, niszczy adidasy oraz ubrania Louis Vuitton.

Instagram @allkhimova

W bardziej ironiczny sposób na zachodnie sankcje zareagowała Natasza Krasnowa, która ma ponad 2,5 milionów obserwatorów. Influencerka podziękowała Zachodniej Europie za ograniczenia, dzięki którym z Rosji znikną "szkodliwe marki", a to sprawi, że Rosjanie "będą zdrowsi".

Też chcemy zrobić dla was coś miłego, więc odcinamy dostawy gazu. Abyście przestali jeździć samochodami, spacerowali i oddychali świeżym powietrzem - powiedziała.

Children and women being killed by russian occupants in Ukraine.



In the meantime, russian "influencers" are more worried about McDonald's, Doritos, and Lipton.



Time for "demilitarization and denazification" of russia.#Ukraine #StandWithUkraine #Stopputin #Stoprussia pic.twitter.com/Rl3l3uC4ma — David Zarn🇺🇦🇬🇪 (@davidzarn) March 10, 2022

Reakcje młodych ludzi w Rosji są bardzo różne. Część influencerów postrzega sankcje zachodu jako niesprawiedliwe i wymierzone w niewinne, pokojowo nastawione osoby. Jednak mowa o krzywdzie w momencie, w którym na domy Ukraińców - także niewinnych - spadają bomby - jest przejawem braku empatii. Niektórzy jednak wykazują się większą refleksją. Niedawno rosyjski influencer pokazał, jak wygląda rzeczywistość w Rosji. Twórca internetowy poradził też mieszkańcom kraju, co powinni zrobić.